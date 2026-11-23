El delantero brasileño Deyverson, una de las principales figuras de Atlético Mineiro en la semifinal en la que eliminó a River de la Copa Libertadores en 2024, declaró sus intenciones de jugar para el "Millonario".

El atacante comentó que, si River lo llama, él aceptaría la propuesta, con intenciones de "dar la vida" por la camiseta de la banda roja cruzada.

A los 35 años, Deyverson se desempeña en Liga de Quito de Ecuador y convirtió nueve goles, además de dar cuatro asistencias, en los 46 partidos de su temporada.

El delantero Deyverson tiene ganas de dar vuelta la imagen que dejó en los hinchas de River, al tener una semifinal muy destacada en 2024, y declaró su interés por vestir la camiseta del club del barrio porteño de Belgrano.

En aquella ocasión, en el partido de ida, el delantero había tenido una noche de gloria y participado en los tres goles del elenco brasileño, con dos goles y una asistencia para el triunfo por 3-0 que, con el empate sin goles en el Monumental a la semana siguiente, sentenció que Atlético Mineiro sería finalista de la Copa Libertadores.

Con ese encuentro en su historial, y a pesar de haber declarado su fanatismo por Boca en el pasado, Deyverson dejó claro que aceptaría una oferta para formar parte del ataque de River, que cuenta con Sebastián Driussi y Lucas Beltrán como sus centrodelanteros en la actualidad.

"Soy una mercadería, un futbolista, y tengo que ser profesional" declaró el picante futbolista de 35 años, que supo enloquecer a la defensa "Millonaria" con goles y gambetas, además de su estilo excéntrico para jugar, pero busca hacer las paces y "dar la vida" para defender a River.

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