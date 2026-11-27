Los mejillones tigre se han convertido en una de las tapas más representativas de la gastronomía española. Este plato, que consiste en mejillones rellenos con su propia carne picada, mezclada con una suave bechamel y sofrito, se sirve dentro de la concha y se cubre con una capa dorada y crujiente de rebozado. El resultado es un bocado que, aunque pequeño, resulta contundente y placentero, con una textura cremosa en su interior y un exterior perfectamente dorado.

Para aquellos que no están familiarizados con esta preparación, especialmente en países como Argentina, México o Colombia, los mejillones tigre se presentan como un aperitivo elegante y sofisticado. El proceso comienza con la apertura del molusco al vapor, para luego picar su carne, mezclarla con una bechamel especiada, devolverla a la concha y finalmente empanarla. Aunque el concepto es sencillo, el resultado es simplemente irresistible.

Esta receta de mejillones tigre se adhiere a la preparación clásica, incluyendo un paso a paso detallado, así como variantes regionales y consejos útiles para lograr un rebozado perfectamente crujiente.