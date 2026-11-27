Mejillones tigre: la tapa española que conquista paladares en todo el mundo
Los mejillones tigre son una deliciosa tapa española que combina carne de mejillón, bechamel y un crujiente rebozado. Conocé su origen, preparación y variantes en esta nota.
FOTO: Mejillones tigre, la tapa española que conquista paladares
Los mejillones tigre se han convertido en una de las tapas más representativas de la gastronomía española. Este plato, que consiste en mejillones rellenos con su propia carne picada, mezclada con una suave bechamel y sofrito, se sirve dentro de la concha y se cubre con una capa dorada y crujiente de rebozado. El resultado es un bocado que, aunque pequeño, resulta contundente y placentero, con una textura cremosa en su interior y un exterior perfectamente dorado.
Para aquellos que no están familiarizados con esta preparación, especialmente en países como Argentina, México o Colombia, los mejillones tigre se presentan como un aperitivo elegante y sofisticado. El proceso comienza con la apertura del molusco al vapor, para luego picar su carne, mezclarla con una bechamel especiada, devolverla a la concha y finalmente empanarla. Aunque el concepto es sencillo, el resultado es simplemente irresistible.
Esta receta de mejillones tigre se adhiere a la preparación clásica, incluyendo un paso a paso detallado, así como variantes regionales y consejos útiles para lograr un rebozado perfectamente crujiente.
Lectura rápida
¿Qué son los mejillones tigre?
Son mejillones rellenos con su propia carne, bechamel y rebozados, típicos de la cocina española.
¿Cómo se preparan?
Se abren al vapor, se pican, se mezclan con bechamel y se empanan antes de hornear o freír.
¿Cuál es su origen?
Los mejillones tigre son una tapa tradicional del País Vasco, en España.
¿Qué los hace especiales?
Su combinación de sabores y texturas: cremosos por dentro y crujientes por fuera.
¿Existen variantes?
Sí, hay versiones como los tigres al estilo gallego y en freidora de aire.