Descubre la fácil y deliciosa tarta de manzana de tres tazas en solo 15 minutos
Sorprende a todos con una tarta de manzana que se elabora en solo 15 minutos. Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta receta se convertirá en tu favorita para postres y meriendas.
FOTO: Tarta de manzana de tres tazas en 15 minutos
Los amantes de la repostería tienen una cita obligada con la tarta de manzana que se prepara en solo 15 minutos. Esta receta, conocida como la de las tres tazas, se destaca por su simplicidad y por utilizar ingredientes que generalmente se tienen en casa.
La propuesta de DAP para esta deliciosa tarta se basa en una técnica mnemotécnica, que permite recordar fácilmente los ingredientes. Así como en la escuela aprendías fechas o fórmulas asociándolas con frases, aquí podrás memorizar esta receta sin esfuerzo. Para hacerla, solo se requieren tres huevos, tres manzanas y tres tazas iguales que se utilizan para medir el resto de los ingredientes: una taza de leche, una de azúcar y una de harina.
Además, se necesitará medio sobre de polvo de hornear y, por supuesto, el calor del horno para que la magia suceda. Para quienes no cuenten con un robot de cocina, una batidora de mano convencional será suficiente para mezclar los ingredientes. Un molde de tartas estándar es todo lo que se requiere para dar forma a este postre.
Si se busca un toque especial, se puede añadir un poco de mermelada sobre la tarta una vez horneada, lo que le dará un brillo atractivo y un sabor adicional. Esta receta es ideal para aquellos que recién comienzan en la repostería o para quienes desean un postre rápido y sin complicaciones.
Lectura rápida
¿Qué tipo de tarta se puede preparar?
Una tarta de manzana conocida como la de las tres tazas.
¿Cuánto tiempo lleva hacerla?
Se elabora en solo 15 minutos.
¿Cuáles son los ingredientes principales?
Se necesitan tres huevos, tres manzanas, y tres tazas de leche, azúcar y harina.
¿Qué utensilios son necesarios?
Una batidora de mano y un molde de tartas son suficientes.
¿Cómo se puede mejorar la presentación?
Se puede añadir mermelada para darle brillo después de hornear.