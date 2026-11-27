Los amantes de la repostería tienen una cita obligada con la tarta de manzana que se prepara en solo 15 minutos. Esta receta, conocida como la de las tres tazas, se destaca por su simplicidad y por utilizar ingredientes que generalmente se tienen en casa.

La propuesta de DAP para esta deliciosa tarta se basa en una técnica mnemotécnica, que permite recordar fácilmente los ingredientes. Así como en la escuela aprendías fechas o fórmulas asociándolas con frases, aquí podrás memorizar esta receta sin esfuerzo. Para hacerla, solo se requieren tres huevos, tres manzanas y tres tazas iguales que se utilizan para medir el resto de los ingredientes: una taza de leche, una de azúcar y una de harina.

Además, se necesitará medio sobre de polvo de hornear y, por supuesto, el calor del horno para que la magia suceda. Para quienes no cuenten con un robot de cocina, una batidora de mano convencional será suficiente para mezclar los ingredientes. Un molde de tartas estándar es todo lo que se requiere para dar forma a este postre.

Si se busca un toque especial, se puede añadir un poco de mermelada sobre la tarta una vez horneada, lo que le dará un brillo atractivo y un sabor adicional. Esta receta es ideal para aquellos que recién comienzan en la repostería o para quienes desean un postre rápido y sin complicaciones.