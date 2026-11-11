Descubre el delicioso hojaldre de manzana caramelizada y crema de mascarpone para tus eventos
Este exquisito hojaldre de manzana caramelizada y crema de mascarpone es perfecto para sorprender en cualquier ocasión. Se puede preparar con antelación y ofrece un sabor que encanta a todos.
FOTO: Hojaldre de manzana caramelizada y crema de mascarpone
El hojaldre de manzana caramelizada y crema de mascarpone se presenta como una opción ideal para culminar comidas o cenas especiales. Esta receta, que resulta fácil de preparar, permite realizarla con antelación, evitando así el estrés de última hora. Bastan 24 horas para hornear el hojaldre y guardarlo en un recipiente hermético, mientras que la crema de mascarpone y la manzana caramelizada se conservan en la heladera.
La combinación de hojaldre, manzana y mascarpone ofrece un sabor exquisito que convierte a este postre en un dulce especial, apreciado por la mayoría. Si bien es posible elaborar el hojaldre en casa, la disponibilidad de opciones de calidad en supermercados hace que no sea necesario complicarse. La sencillez de esta receta es una de sus mejores características.
Para preparar este postre, se requieren los siguientes ingredientes para 6 personas: 1 lámina de hojaldre rectangular, 125 g de queso mascarpone, 100 mL de nata líquida para montar, 25 g de azúcar glasé, 40 g de azúcar moreno, 15 mL de agua, 10 g de mantequilla, 2 manzanas, esencia de vainilla (opcional), almendra laminada o en bastoncillos (para decorar) y canela molida.
La elaboración de este hojaldre es sencilla y se divide en varias etapas. Primero, se cocinó el azúcar junto con el agua y la mantequilla en una sartén amplia a fuego suave. Mientras tanto, se pelaron las manzanas, se cortaron en mitades y se retiraron las semillas. Luego, se cortaron en láminas de medio centímetro de grosor y se añadieron a la sartén. Se removió para que se cubrieran con el caramelo y se pochó a fuego suave durante 15 minutos, hasta que quedaron tiernas. Posteriormente, se dejó enfriar.
Se cortó la lámina de hojaldre en tres rectángulos, que se colocaron sobre una bandeja de horno cubierta con papel sulfurizado, dejando un par de centímetros de separación. Se extendió otra lámina de papel sulfurizado sobre el hojaldre y se colocó una bandeja de horno encima para que no subiera. Se coció en un horno precalentado a 210ºC durante 12-14 minutos, hasta que el hojaldre estuvo dorado. Luego, se retiró y reservó.
En otro recipiente, se batió el queso mascarpone con el azúcar glasé. Se semi montó la nata, que debe estar bien fría, y se incorporó poco a poco el queso mascarpone, removiendo suavemente hasta obtener una crema homogénea. Si se desea, se puede aromatizar con media cucharadita de esencia de vainilla, aunque no es imprescindible.
Para montar el postre, se utilizó una manga pastelera. Se colocó una lámina de hojaldre en la base de una fuente de servir, se cubrió con crema de mascarpone y se extendieron las láminas de manzana caramelizada. Esta operación se repitió dos veces más, finalizando con una capa de crema de mascarpone. Se espolvoreó con una mezcla de azúcar glasé y canela molida, y se decoró con almendra laminada tostada.
Este hojaldre de manzana caramelizada y crema de mascarpone se puede acompañar con una crema inglesa o un poco de caramelo, que puede hacerse en el mismo proceso de caramelización de la manzana. Si se sirve como postre en una ocasión especial, una copa de licor o una bebida caliente, como infusión o café, pueden complementar la experiencia.
Lectura rápida
¿Qué es el hojaldre de manzana caramelizada?
Es un postre que combina hojaldre, manzana caramelizada y crema de mascarpone, ideal para ocasiones especiales.
¿Quién puede disfrutar de este postre?
Es un postre que gusta a la mayoría, perfecto para sorprender a familiares y amigos.
¿Cuándo se puede preparar?
Se puede hacer con antelación, 24 horas antes de servir, lo que evita el estrés de última hora.
¿Dónde se puede encontrar la receta?
La receta está disponible en diversas plataformas gastronómicas y se puede adaptar según preferencias.
¿Cómo se sirve el hojaldre?
Se puede acompañar con crema inglesa, caramelo o una bebida caliente, como café o infusiones.