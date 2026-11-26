El Appeltaart, una de las delicias más emblemáticas de la repostería de los Países Bajos, se distingue por su masa robusta y ligeramente esponjosa, que no solo forma la base, sino que también cubre un generoso relleno de manzanas. Este postre se caracteriza por el aroma de la canela, que se combina con un toque de limón para intensificar el sabor de la fruta.

Un rasgo distintivo del Appeltaart es su cobertura en forma de rejilla, compuesta por tiras de masa que permiten ver el atractivo relleno. Para preparar esta tarta para 10 personas, se requieren los siguientes ingredientes:

Ingredientes:

- 300 g de harina

- 200 g de mantequilla

- 100 g de azúcar

- 1 unidad de huevo

- 5 g de levadura química

- Una pizca de sal

- 1 kg de manzana

- 75 g de azúcar moreno

- 15 mL de zumo de limón

- 2 cucharaditas de canela en polvo

- 1 cucharada de maicena

- 1 cucharada de pan rallado

- 1 huevo batido (para pincelar)

- harina y mantequilla para engrasar el molde.

La preparación es sencilla y se puede realizar en aproximadamente 1 hora y 10 minutos, con 10 minutos de elaboración y 1 hora de cocción. Para comenzar, se mezclaron la harina, la levadura y la sal. Luego, se incorporó la mantequilla fría cortada en cubos y se integró con las manos hasta obtener una mezcla homogénea. Se agregó el azúcar y el huevo, formando una masa que se envolvió en film transparente y se dejó reposar en la heladera durante 30 minutos.

Mientras la masa reposaba, se pelaron las manzanas, se retiró el corazón y se cortaron en dados. Estas se mezclaron con el zumo de limón, el azúcar moreno, la canela y la maicena. Se engrasó y enharinó un molde redondo de 22 o 24 cm de diámetro. La base y los laterales del molde se cubrieron con la masa, reservando un tercio para la rejilla. Se espolvoreó la base con pan rallado para evitar que la humedad de las manzanas afectara la masa. Luego, se rellenó con las manzanas y se estiró la masa restante, cortando tiras de aproximadamente 2 cm de grosor para formar la rejilla.

Finalmente, se pinceló la tarta con huevo batido y se horneó durante 1 hora a 175ºC. Una vez cocida, se dejó enfriar completamente antes de desmoldar.

El Appeltaart se suele servir acompañado de nata montada o crema chantilly, y es igualmente delicioso tibio con una bola de helado de vainilla o canela.