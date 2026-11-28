Existen sándwiches que se disfrutan de pie y otros que requieren mesa, plato y cubiertos. El croque monsieur pertenece a esta última categoría, no por pretensión, sino porque un sándwich cubierto de bechamel gratinada no puede levantarse con la mano sin riesgos de desmoronarse.

Este clásico de los cafés franceses ha estado presente en los menús por más de un siglo. Se elabora con pan de molde, jamón cocido, un queso que se derrite a la perfección y una capa de salsa blanca que se dora en el horno. Aunque su preparación es simple, el resultado dista mucho de ser un sándwich de jamón y queso convencional.

Uno de los aspectos más destacados del croque monsieur es que se clasifica como una de esas comidas económicas que parecen costar el triple. Con solo cuatro ingredientes comunes en la heladera y veinte minutos en el horno, se transforma una cena sencilla en una experiencia francesa digna de un restaurante, utilizando pan que estaba a punto de vencerse.