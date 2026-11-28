Croque monsieur: el sándwich francés que trasciende lo común
El croque monsieur, un icónico sándwich francés, combina pan de molde, jamón, queso y bechamel gratinada. Un plato que, a pesar de su sencillez, eleva cualquier comida a un nivel gourmet en solo 20 minutos.
FOTO: Croque monsieur, el sándwich francés por excelencia
Existen sándwiches que se disfrutan de pie y otros que requieren mesa, plato y cubiertos. El croque monsieur pertenece a esta última categoría, no por pretensión, sino porque un sándwich cubierto de bechamel gratinada no puede levantarse con la mano sin riesgos de desmoronarse.
Este clásico de los cafés franceses ha estado presente en los menús por más de un siglo. Se elabora con pan de molde, jamón cocido, un queso que se derrite a la perfección y una capa de salsa blanca que se dora en el horno. Aunque su preparación es simple, el resultado dista mucho de ser un sándwich de jamón y queso convencional.
Uno de los aspectos más destacados del croque monsieur es que se clasifica como una de esas comidas económicas que parecen costar el triple. Con solo cuatro ingredientes comunes en la heladera y veinte minutos en el horno, se transforma una cena sencilla en una experiencia francesa digna de un restaurante, utilizando pan que estaba a punto de vencerse.
Lectura rápida
¿Qué es el croque monsieur?
Es un sándwich francés que combina pan de molde, jamón, queso y una salsa bechamel gratinada.
¿Cuándo se popularizó?
Este plato ha estado en los menús de los cafés franceses por más de un siglo.
¿Cuáles son sus ingredientes?
Los ingredientes principales son pan de molde, jamón cocido, queso fundente y salsa blanca.
¿Por qué es especial?
Su preparación simple y económica lo convierte en una opción gourmet que eleva cualquier comida.
¿Cómo se sirve?
Se recomienda servirlo en mesa con cubiertos, debido a su consistencia gratinada.