Calleri sobre el Rally Mundial: "El Kempes se va a usar para algo"

Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, adelantó que el estadio Mario Alberto Kempes tendrá protagonismo durante el regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia en 2028, aunque aclaró que el formato será distinto al de ediciones anteriores y estará pensado para convocar a toda la familia.

"El estadio Mario Alberto Kempes se va a usar para algo. No puedo adelantar más. No será como antes. Vamos a hacer algo porque es significativo, está cerca de Feriar, entonces creo que haremos algo para todo el público", adelantó en diálogo con Cadena 3.

La definición del funcionario llegó en el marco del acto realizado en el Centro Cívico del Bicentenario, donde celebró con euforia la confirmación oficial de la vuelta de la competencia tras nueve años de ausencia y definió el acontecimiento como la recuperación de un patrimonio identitario para los cordobeses.

El orgullo cultural y el respaldo político

Durante su intervención, Calleri subrayó la trascendencia social y deportiva de volver a recibir la cita máxima del derrape: "Hemos recuperado nuestra cultura, porque eso es para nosotros: cultura. Evento al que íbamos, nos preguntaban por el rally. El rally está en el corazón de los argentinos".

Asimismo, el titular de la cartera deportiva puso el acento en el respaldo institucional que permitió destrabar las negociaciones con los promotores internacionales y pidió un reconocimiento explícito para el gobernador Martín Llaryora: "Quiero pedir un aplauso para nuestro gobernador, que tomó la decisión de afrontar este desafío. Es todo un valiente. El Rally es Argentina, pero es de Córdoba".

Un reclamo constante en cada escenario deportivo

Las palabras del dirigente reflejan la demanda sostenida del público y del ambiente motor desde la última edición disputada en las sierras en 2019. Según señaló, el interés por la fecha cordobesa trascendió las fronteras locales y se mantuvo vigente en cada evento nacional e internacional en el que participó la delegación provincial.

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Los puntos clave de la postura oficial

Identidad provincial: para la conducción deportiva de Córdoba, la competencia excede lo estrictamente automovilístico y funciona como un fenómeno cultural y turístico propio de la provincia.

Decisión de gestión: Calleri atribuyó el éxito de las gestiones reservadas a la determinación política de Martín Llaryora para asumir el compromiso organizativo y financiero que exige la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Hoja de ruta confirmada: con el contrato ya rubricado junto al Automóvil Club Argentino (ACA) y el promotor local Felipe McGough, Córdoba tendrá un ensayo general en 2027 con el Rally Sudamericano en Traslasierra antes del retorno oficial del WRC entre marzo y abril de 2028.

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