Un tercio del salario se evapora en alquileres y las operaciones se desploman un 35% en Córdoba

El mercado inmobiliario Córdoba atraviesa una encrucijada que golpea con fuerza en ambos extremos del mostrador. Según los últimos registros estadísticos del sector, alquilar una vivienda absorbe hoy el 35,5% de un salario registrado promedio, empujando a las familias a rescindir contratos y retrayendo el volumen de operaciones en más de un tercio respecto al año pasado.

Así lo confirmó Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI), quien trazó un diagnóstico crudo y sin concesiones sobre la parálisis que vive la actividad. Tomando como parámetro el índice RIPTE —que fija el salario promedio de los trabajadores estables en $2.022.000—, el titular de la entidad advirtió que el costo habitacional ha alcanzado un umbral crítico para el bolsillo ciudadano.

"Hoy a los inquilinos se les hace cuesta arriba afrontar lo que son las obligaciones del valor locativo y las obligaciones contractuales", señaló Péndola, detallando una consecuencia directa en los mostradores de las inmobiliarias: "Estamos viendo inquilinos que están rescindiendo contratos y buscando inmuebles un poco más económicos".

La paradoja de la oferta y el derrumbe de operaciones

El escenario actual presenta un contraste marcado con el pasado reciente. Si durante la vigencia de la derogada ley de alquileres el problema central era la escasez absoluta de unidades, hoy la ecuación se ha invertido de manera dramática.

"El dato positivo que podemos sacar es que hoy hay inmuebles disponibles en el mercado para alquilar", explicó el dirigente, para luego subrayar el trasfondo social de la crisis: "Tenemos inmuebles disponibles, pero tenemos inquilinos que no tienen la posibilidad de afrontar las obligaciones".

Esta incapacidad de pago ya se refleja con frialdad en las estadísticas interanuales: entre octubre de 2025 y octubre de 2026, las operaciones de alquiler cayeron un 35%, confirmando un proceso de profunda retracción donde la demanda no logra convalidar los valores vigentes.

Rentabilidad en caída y fuga de capitales

Lejos de representar un escenario de bonanza para los dueños, los números del sector también evidencian un deterioro en el retorno de la inversión inmobiliaria. Mientras el promedio histórico de renta anual en Argentina oscilaba entre el 7% y el 7,5%, hoy ese indicador ha caído al 5,2%.

Este retroceso empuja a los inversores locales hacia fronteras vecinas en busca de mayor previsibilidad y ganancias. Péndola advirtió que mercados como el uruguayo y, más recientemente, el paraguayo, ofrecen retornos que "superan el 10% de rentabilidad anual, casi duplicando lo que hoy se obtiene en Argentina".

"Muchos inversores se han ido a otros países y ahí entramos en otra problemática muy grande: capitales que no solo se van del desarrollo inmobiliario local, sino que se fugan de nuestro mercado", lamentó el presidente del CPI.

El crédito hipotecario, una puerta cerrada

A la tensión en el mercado locativo se suma la virtual parálisis en la compra de viviendas, un fenómeno directamente ligado a la ausencia de financiamiento accesible. De acuerdo con los registros del Colegio, las operaciones vinculadas al crédito cayeron más de un 46%.

Aunque existen líneas vigentes en entidades como el Banco Nación, Péndola fue categórico respecto a su alcance real: "Las barreras de ingreso para acceder son cada vez más elevadas; muy poca gente tiene la calificación crediticia para tomarlos y, en muchas ocasiones, quien lo puede tomar no lo puede pagar". Con tasas que oscilan entre el 8% y el 9%, el temor al endeudamiento mantiene alejados a los compradores.

No obstante, el sector aguarda con expectativa un inminente anuncio del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), que en las próximas semanas lanzaría una nueva línea hipotecaria tras mantener reuniones con representantes de la actividad.

Qué buscan hoy los cordobeses

En medio de la contracción económica y de cara al cierre del año, la demanda muestra dos perfiles bien definidos:

Estudiantes: Con la mirada puesta en el ciclo lectivo que se aproxima, el producto más requerido es el departamento de un dormitorio en zonas estratégicas como Nueva Córdoba, Centro, Cofico, Güemes y Alberdi.

Consumidor final y familias: La búsqueda ha virado hacia una mayor seguridad y servicios compartidos, posicionando a los dúplex y viviendas en condominios cerrados como la segunda opción más demandada del mercado.

Entrevista de Radioinforme 3.