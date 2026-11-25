En un sorprendente incidente en Nueva Córdoba, un camión de recolección de residuos de la empresa LAM chocó contra un árbol seco, provocando que este cayera sobre un auto estacionado.

Todo ocurrió pasadas las 7 en la esquina de Estrada y Pueyrredón, de la capital cordobesa.

Según el testimonio de un quiosquero que se encontraba en el lugar, el camión dobló sin medir y chocó contra el árbol. "Cayó en seco, se escuchó un ruido nada más", relató.

El árbol cayó sobre un Suzuki Fun, reventando el vidrio trasero y pinchando las ruedas del vehículo. Afortunadamente, el suceso se produjo en un horario en el que no había transeúntes en la zona. "Fue un milagro que no golpee a nadie", destacó el testigo.

El propietario del auto aún no se ha presentado, lo que añade incertidumbre a la situación. "Cuando vea su auto se va a sorprender", comentó el quiosquero, sin poder identificar al dueño.

Informe de Lucía González.