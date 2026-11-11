Tras el mensaje del Papa, reclaman fondos para sostener las prestaciones por discapacidad

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, valoró el mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina y reclamó que el presupuesto contemple los recursos necesarios para sostener las prestaciones.

En diálogo con Cadena 3, se mostró confiado en que el Senado aprobará el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados y planteó que el desafío será llevarlo a la práctica.

Molero destacó que el pontífice habló desde el primer día del respeto por la dignidad de las personas, en particular ante situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad. Consideró que ese mensaje se reflejó en su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole. "Lo más importante del Cottolengo fue el encuentro con las personas", señaló, y destacó el tiempo que León XIV dedicó a escuchar a los residentes.

También recordó que, para el Papa, el progreso de una nación se mide, entre otras cosas, por cómo acoge a las personas con discapacidad.

El titular del Foro contó que durante la visita papal tuvo poco contacto con quienes participan del debate legislativo. Señaló que, la semana anterior, las comisiones de Presupuesto y de Población del Senado habían dado dictamen favorable al proyecto y que, durante esa reunión, se habló de la necesidad de prever los fondos. "Nosotros creemos que la ley va a salir", dijo. También expresó su expectativa de que las palabras de León XIV alienten a los legisladores a avanzar.

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Molero atribuyó a las movilizaciones, los reclamos y la cobertura de los medios una mayor comprensión pública de las dificultades que atraviesan los prestadores para seguir atendiendo. También observó un mayor reconocimiento del trabajo de los profesionales. Para ilustrar el problema del financiamiento, recordó que el Cottolengo recurrió a la Justicia para cobrar fondos que, según relató, el Gobierno adeudaba, y que un juez ordenó el pago inmediato.

Consultado por las auditorías, Molero distinguió las pensiones, que incluyen un ingreso y cobertura, de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Explicó que los cuestionamientos se concentraron en las pensiones y que, en general, quienes reciben prestaciones llegan con una orden de atención.

Reconoció que pudo haber irregularidades y sostuvo que las auditorías deben establecer cuántas pensiones terminarán efectivamente dadas de baja, ya que entre los casos observados hay beneficiarios que todavía pueden presentar documentación.

Cuestionó que se hablara de un "abuso indiscriminado" y sostuvo que las gestiones que plantearon esa acusación no lograron demostrarla. También advirtió que los casos irregulares no deberían llevar a frenar el otorgamiento de pensiones a las personas con discapacidad.

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Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.