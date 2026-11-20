El lanzamiento mundial del videojuego Grand Theft Auto 6 (GTA 6) puso al descubierto una curiosidad legal en la ciudad de Rosario: desde 1998 rige una ordenanza que prohíbe la comercialización y exhibición de títulos con contenidos violentos.

Sin embargo, el concejal rosarino Franco Volpe reconoció en diálogo con Cadena 3 que la normativa quedó completamente obsoleta frente a las descargas digitales y confirmó que impulsa un proyecto para derogarla.

“Se supone que está prohibida la venta y exhibición de este juego, pero es una ordenanza de 1998, estamos a 28 años. Cambió la industria, cambiaron las formas de consumo, cambió la tecnología, cambió absolutamente todo”, explicó Volpe. El edil admitió incluso haber jugado el nuevo título con amigos y aseguró que hoy la norma “no tiene relevancia ni se puede efectivizar porque todo se adquiere de manera digital”.

Según detalló el funcionario, la regulación tenía sentido hace casi tres décadas, cuando el mercado se limitaba a locales físicos, cibercafés y juegos en formato físico para consolas como Nintendo, Sega o la primera PlayStation. Actualmente, al comprarse directamente a través de plataformas como la tienda de PlayStation, un municipio carece de herramientas técnicas para bloquear su descarga.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un paquete para modernizar normas "inocuas"

Volpe reveló que, pese a lo evidente de su inaplicabilidad, existe resistencia política para eliminar este tipo de regulaciones antiguas en el Concejo Municipal:

Paquete de derogación: El edil presentó un proyecto para dar de baja un conjunto de ordenanzas "del siglo pasado" que resultan inocuas en la práctica, con el objetivo de modernizar la normativa local.

Ineficacia histórica: Recordó que, incluso en los años 90, la prohibición funcionó más como un "cartel político" que como un bloqueo real, debido al alto nivel de piratería de videojuegos de la época.

Controles alternativos: Frente al debate por la violencia explícita del título, Volpe sostuvo que el Estado no debe imponer prohibiciones innecesarias sobre decisiones individuales, destacando que las familias ya cuentan con sistemas de clasificación por edades y controles parentales para proteger a los menores.