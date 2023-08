Misterio en San Juan: una "votante fantasma" desapareció en el cuarto oscuro

Un extraño episodio tuvo lugar durante las elecciones PASO de este domingo en la provincia de San Juan. Más precisamente en la Escuela Primaria 14 de Febrero de la ciudad de Villa Krause, en el departamento de Rawson.

Allí, en la mesa 968, dicen que se presentó una mujer anciana que ingresó al cuarto oscuro pero jamás salió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según relató la presidenta de mesa y las otras autoridades presentes, la mujer entró al aula para votar, y al no salir, fueron a buscar a Gendarmería para chequear si estaba bien. Al ingresar el cuarto oscuro, se dieron con que estaba vacío. Cuando la presidenta quiso ir a recuperar el documento en la mesa, no lo encontró.

"No salía, no salía y un votante dice 'señora vaya y golpee la puerta' y no salía y llamamos a los soldados y vieron que no había nadie y cuando voy a buscar el documento no estaba. Magia, bruja, lo que quiera no sé cómo fue", dijo la presidenta de mesa al medio Telesol.

Informe de Luis Meglioli.