Una ráfaga devastadora azotó Calchín Oeste cerca de las 2:30 de la madrugada, dejando un escenario de destrucción en menos de cinco minutos. El intendente Mariano Vottero habló con visible angustia y se quebró al relatar el impacto del temporal sobre el pueblo y su tejido productivo.

Más que la lluvia o el granizo, el jefe comunal señaló que la clave del desastre fue un viento extremo que comparó con un tornado.

Vottero describió el golpe sobre las fuentes de trabajo locales, en particular sobre una planta láctea que había sido inaugurada hace poco tiempo y estaba en funcionamiento.

"Fue como un tornado y los afectó a gran parte del pueblo. Una empresa láctea, que hacía poco que se había inaugurado y estaba en marcha, la destrozó toda; tuvimos muchas voladuras de techos", dijo a Cadena 3.

El intendente también mencionó el impacto sobre otro emprendimiento vinculado al rubro de neumáticos, además de árboles caídos y estructuras dañadas en distintos sectores.

"Da lástima por el sacrificio y el esfuerzo de toda la gente, ¿no? Y esa es la tristeza", expresó conmocionado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La emoción marcó el tramo más crudo de la entrevista radial, cuando Vottero recordó el encuentro con los dueños de las firmas afectadas durante la madrugada.

"Soy sincero, llorábamos juntos porque es deprimente", añadió.

El fenómeno tuvo una duración breve pero de una violencia concentrada, con agua y algo de granizo acompañando el viento. A diferencia de otras localidades cordobesas golpeadas por el exceso hídrico en la misma jornada, en Calchín Oeste el foco de los destrozos estuvo puesto en la fuerza del viento.

Tras el paso del temporal, Vottero indicó que se convocó al comité de crisis para recorrer la localidad, evaluar los daños y organizar un plan de acción inmediato junto a los vecinos y sectores afectados.

"Los volveremos a levantar. Uno lo siente propio. También se siente parte de esto", concluyó.

Informe de Agustina Airut.