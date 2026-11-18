Megacausa Bomberos: comenzó el juicio por asociación ilícita
Avanza a puertas cerradas uno de los debates por corrupción más graves de la provincia. “Evitamos una condena mayor y un riesgo de prisión efectiva”, dijo la defensa de José Leonardo Gorosito.
18/11/2026 | 08:06Redacción Cadena 3
FOTO: Bomberos de la Policía de Córdoba.
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Radioinforme 3
La megacausa conocida como “Bomberos” comenzó a cerrar su círculo judicial en la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba, al iniciarse este martes 17 de noviembre –a puertas cerradas– el juicio.
Bajo la instrucción inicial del fiscal Guillermo González, el proceso judicial expuso una trama de asociación ilícita donde se comercializaban certificados truchos de bomberos para habilitar comercios, gastronómicos y supermercados en toda la capital y el interior provincial.
El expediente, que salpicó a funcionarios de peso y empresarios, avanza ahora hacia condenas pactadas mediante juicios abreviados tras las confesiones llanas de los imputados.
El juicio comenzó con la confesión del exjefe de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta.
“Una tómbola” judicial y condenas condicionales
Uno de los defensores particulares en el proceso, Federico Pizzicari —quien representa a José Leonardo Gorosito (admitió los hechos)—, explicó los motivos estratégicos detrás del acuerdo alcanzado con la fiscalía.
"Hemos hecho un acuerdo con la fiscalía que después, mediante la sentencia, el tribunal homologará de tres años de ejecución condicional. Por ende, no va a prisión", detalló Pizzicari sobre el convenio que evita el juicio oral y público.
El letrado justificó la decisión de confesar el delito al señalar que de este modo "sorteamos una suerte de tómbola, porque el juicio siempre es una tómbola y nunca uno sabe para qué lado va a ir", minimizando así el riesgo de una condena efectiva superior a los tres años.
El negocio de la mentira
El núcleo del escándalo radica en la entrega de certificaciones truchas de seguridad contra incendios. El propio jefe de la asociación ilícita según la investigación —el exjefe de Bomberos y subjefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Gustavo Folli— acordó una pena de seis años y dos meses de prisión, tras admitir su responsabilidad al igual que otros imputados, entre ellos el empresario nocturno Genaro.
Para Pizzicari, la clave del acuerdo fue la confesión lisa y llana del hecho atribuido, requisito indispensable según el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.
"Si no se admite lo que se te acusa, no hay opción ni al juicio abreviado ni a la condena reducida", remarcó el abogado.
Entrevista de Radioinforme 3.
Lectura rápida
¿Qué es la megacausa “Bomberos”? Es un proceso judicial en la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba sobre una trama de asociación ilícita que comercializaba certificados truchos de bomberos.
¿Quiénes están involucrados? Funcionarios de peso, empresarios y el exjefe de Bomberos, Gustavo Folli, son algunos de los implicados.
¿Cuándo se inició el proceso judicial? La megacausa comenzó a cerrar su círculo judicial recientemente, bajo la instrucción del fiscal Guillermo González.
¿Dónde se desarrollan los juicios? En la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba.
¿Por qué es relevante este caso? Porque expone un sistema de habilitaciones falsas que ponía en riesgo la vida de miles de ciudadanos.