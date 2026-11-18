La megacausa conocida como “Bomberos” comenzó a cerrar su círculo judicial en la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba, al iniciarse este martes 17 de noviembre –a puertas cerradas– el juicio.

Bajo la instrucción inicial del fiscal Guillermo González, el proceso judicial expuso una trama de asociación ilícita donde se comercializaban certificados truchos de bomberos para habilitar comercios, gastronómicos y supermercados en toda la capital y el interior provincial.

El expediente, que salpicó a funcionarios de peso y empresarios, avanza ahora hacia condenas pactadas mediante juicios abreviados tras las confesiones llanas de los imputados.

El juicio comenzó con la confesión del exjefe de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta.

“Una tómbola” judicial y condenas condicionales

Uno de los defensores particulares en el proceso, Federico Pizzicari —quien representa a José Leonardo Gorosito (admitió los hechos)—, explicó los motivos estratégicos detrás del acuerdo alcanzado con la fiscalía.

"Hemos hecho un acuerdo con la fiscalía que después, mediante la sentencia, el tribunal homologará de tres años de ejecución condicional. Por ende, no va a prisión", detalló Pizzicari sobre el convenio que evita el juicio oral y público.

El letrado justificó la decisión de confesar el delito al señalar que de este modo "sorteamos una suerte de tómbola, porque el juicio siempre es una tómbola y nunca uno sabe para qué lado va a ir", minimizando así el riesgo de una condena efectiva superior a los tres años.

El negocio de la mentira

El núcleo del escándalo radica en la entrega de certificaciones truchas de seguridad contra incendios. El propio jefe de la asociación ilícita según la investigación —el exjefe de Bomberos y subjefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Gustavo Folli— acordó una pena de seis años y dos meses de prisión, tras admitir su responsabilidad al igual que otros imputados, entre ellos el empresario nocturno Genaro.

Para Pizzicari, la clave del acuerdo fue la confesión lisa y llana del hecho atribuido, requisito indispensable según el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.

"Si no se admite lo que se te acusa, no hay opción ni al juicio abreviado ni a la condena reducida", remarcó el abogado.

Entrevista de Radioinforme 3.