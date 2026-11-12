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Marcha de repartidores en Córdoba tras el crimen de Mauro González

Desde las 10 se concentran en Juan B. Justo y Góngora para pedir justicia por el delivery de 40 años asesinado de un balazo en el pecho. El emotivo testimonio de sus colegas de zona.

12/11/2026 | 09:09Redacción Cadena 3

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    Audio. Marcha de repartidores en Córdoba tras el crimen de Mauro González

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Repartidores de aplicaciones convocaron a una movilización desde las 10 de la mañana en la intersección de avenida Juan B. Justo y calle Góngora, en barrio Alta Córdoba, para exigir justicia y seguridad tras el asesinato de Mauro Darío González, el trabajador de 40 años que fue baleado en el pecho al interponerse en un asalto. 

La concentración se realiza frente al local situado a metros de la esquina de General Paz y Góngora, donde ocurrió el ataque mortal.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar por el móvil periodístico, el grupo de trabajadores de la zona —quienes se encuentran visiblemente conmocionados y evaluarían frenar la actividad durante la jornada— comenzó a reunirse desde temprano en el punto habitual donde aguardan la asignación de pedidos.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Repartidores de aplicaciones se movilizaron exigiendo justicia y seguridad tras el asesinato de Mauro Darío González.

¿Quién convocó la movilización? Los convocantes son los repartidores de aplicaciones que trabajan en la zona.

¿Cuándo se realizó la movilización? La movilización comenzó a las 10 de la mañana.

¿Dónde tuvo lugar la concentración? La concentración se llevó a cabo en la intersección de Juan B. Justo y Góngora, en Alta Córdoba.

¿Por qué se movilizaron? Se movilizaron para exigir justicia y seguridad tras el asesinato de un compañero durante un asalto.

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