Marcha de repartidores en Córdoba tras el crimen de Mauro González

Repartidores de aplicaciones convocaron a una movilización desde las 10 de la mañana en la intersección de avenida Juan B. Justo y calle Góngora, en barrio Alta Córdoba, para exigir justicia y seguridad tras el asesinato de Mauro Darío González, el trabajador de 40 años que fue baleado en el pecho al interponerse en un asalto.

La concentración se realiza frente al local situado a metros de la esquina de General Paz y Góngora, donde ocurrió el ataque mortal.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar por el móvil periodístico, el grupo de trabajadores de la zona —quienes se encuentran visiblemente conmocionados y evaluarían frenar la actividad durante la jornada— comenzó a reunirse desde temprano en el punto habitual donde aguardan la asignación de pedidos.

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