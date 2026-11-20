La sanción unánime de la nueva Ley de Discapacidad en el Senado abrió una mezcla de esperanza y cautela entre quienes acompañan día a día a personas con discapacidad. Con 71 votos afirmativos, la norma busca reemplazar el esquema de emergencia y fijar reglas más estables para el sector.

Sin embargo, la voz de quienes trabajan en el terreno expuso que el consenso legislativo es solo el primer paso frente a urgencias operativas y presupuestarias que siguen abiertas.

Alivio por el consenso y reclamo por su cumplimiento

Marcela Rosado, gerente de Fundación IRAM e integrante de la Comisión Directiva de Federación Converger, valoró la aprobación del texto en la Cámara alta, aunque aclaró que la preocupación central pasa por cómo se implementará en los hechos.

"Celebramos con la poca energía que nos queda, celebramos absolutamente que esta ley salga. Pero, insisto, hay indicadores que nos dejan intranquilos".

Al analizar el alcance de la norma, Rosado remarcó el valor de lo acordado en el Congreso, pero puso el foco en la responsabilidad del Poder Ejecutivo para garantizar su aplicación efectiva.

"Todo esto es lo que el Legislativo unánimemente, gracias a Dios, pudo conciliar. El tema es que luego el Ejecutivo lo cumpla. Y ahí es donde estamos y vuelvo, volvemos a tener zozobra".

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Aranceles atrasados, fondos en tensión y convenios caídos

Durante la entrevista radial, la referente enumeró puntos que considera sensibles para la sostenibilidad del sistema y la atención de las personas con discapacidad:

• Nomenclador y compatibilidad: Destacó aspectos positivos como el nomenclador único, la compatibilidad entre pensión no contributiva y empleo o monotributo, la actualización automática de aranceles y la protección médica para beneficiarios de Incluir Salud.

• Atraso en los aranceles: Señaló que los aranceles parten de una base desactualizada porque no se compensó la inflación registrada entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, lo que impide encontrar un punto de equilibrio para los prestadores.

• Obras sociales y Fondo Solidario: Advirtió que las obras sociales sindicales enfrentan dificultades para pagar en término por la caída del empleo y la recaudación, y alertó sobre la tensión por el reparto del Fondo Solidario de Redistribución.

• Convenios de Incluir Salud: Denunció que convenios vinculados a prestaciones de beneficiarios de Incluir Salud cayeron el 30 de septiembre por decisión oficial y aún no se renovaron.

"Tenemos total precariedad jurídica para atender a las personas del Programa Federal Incluir Salud. O sea, estas cosas que pasan en forma paralela hay que leerlas, hay que poder leerlas".

Auditorías y marco normativo del debate

En el intercambio también se abordó el esquema de auditorías periódicas y cruce de datos entre organismos estatales acordado en la votación para reforzar el control sobre el uso de los recursos. Rosado respaldó los mecanismos de control siempre que se apliquen con criterio y sirvan para transparentar el sistema, sin caer en estigmatizaciones ni demoras que afecten la atención.

La aprobación en el Senado se dio tras un intenso debate parlamentario en el que distintos bloques coincidieron en la necesidad de dar un marco normativo a un área atravesada por reclamos históricos y dificultades financieras.



