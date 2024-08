La UEPC define hoy si acepta o no la propuesta del Gobierno

En la jornada de hoy se llevará a cabo la Asamblea General de todos los delegados departamentales de Córdoba, donde se definirá formalmente la aceptación o rechazo de la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial.

Ayer, cinco departamentos, incluyendo Capital, Río Cuarto, General Roca, San Martín y Tercero Arriba, votaron en contra de la oferta gubernamental. Sin embargo, los otros 19 departamentos manifestaron su apoyo a la propuesta, lo que podría inclinar la balanza a favor de su aceptación en la asamblea de hoy.

Ayer, el titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, se refirió a la situación actual de las negociaciones entre el Gobierno y dijo que la propuesta incluye a los jubilados que tenían que estar contenidos en la cuestión de la eliminación o la suspensión del FOSAET con respecto a la APROSS y las actualizaciones de los valores y, por supuesto, el acompañamiento del IPC al 100% acumulativo y también los valores de la suma fija en los recuperos que tenían que ser de mayor y actualizaciones también del FONID, tanto para los activos como para los jubilados.

"En esta propuesta están contenidos todos esos puntos, es una fortaleza enorme para nosotros que los jubilados logremos que más del 50% dejen de percibir el diferimiento de 60 días y además también hay un compromiso en la mesa de avanzar con el resto de los gremios en el mes cuando ahora discutan la paritaria para que todos los jubilados dejen de percibir a 60 días y trabajemos todos en que cobre los aumentos a 30 días", aclaró.

Sin embargo, también mencionó que el Gobierno condiciona la discusión sobre descuentos por paros a la aceptación de la propuesta, lo que genera descontento entre algunos sectores de los docentes. "Eso el Gobierno lo que ha planteado es que se va a discutir en tanto y en cuanto se acepte la propuesta de lo contrario no va a haber posibilidad de discusión", indicó.

Apenas se conoció la oferta, Franco Boczkowski, secretario de UEPC Capital había adelantado que iban a rechazar la oferta, lo que generó críticas por parte de la conducción de UEPC general. En respuesta, Cristalli dijo que "en 25 años, quienes conducen a la Capital han rechazado todas las propuestas salariales" y cuestionó la manera en que se precipitaron a rechazar esta última oferta. "Nosotros tenemos la responsabilidad política de sintetizar a todos los compañeros y compañeras de la provincia las necesidades y además merituar también lo que significa la responsabilidad que tenemos ante la sociedad y ante nuestros alumnos también", planteó.

No obstante, este viernes Boczkowski manifestó en Cadena 3 que aparentemente la propuesta se aceptaría a nivel general, aunque esto "no quita que la lucha y el reclamo docente continúa vigente, continúa presente, porque el salario todavía no se ha recompuesto".

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Lucía González.