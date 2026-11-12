La dirigencia política se disputa la legitimidad ajena mientras la sociedad busca refugio espiritual

Durante su paso por el país, el pontífice expuso con absoluta serenidad los temas más sensibles de la realidad nacional, interpelando de manera directa a los centros de poder sin asumir banderas partidarias. Para el analista político Leandro Graglia, la clave de esta repercusión radica en que el mensaje "apela directamente al sentido común o al sentido común político de buena parte de los argentinos".

Sin embargo, el contraste entre el contenido del mensaje y la respuesta corporativa expone una falla estructural. Según advierte el especialista, "esta gente ya venía diciendo esto desde antes, y de alguna forma se ven revitalizados o buscan, necesitan de la legitimidad que tiene una figura externa, como es el Papa, para darle fuerza a un discurso político que ya suena por ahí cada vez menos potente en sus propios labios".

El principal interpelado, de acuerdo al análisis, no es otro que el arco dirigencial en un sentido amplio: "Quienes tienen mayores responsabilidades, en este caso, el gobierno nacional, la dirigencia nacional, los gobiernos provinciales, las dirigencias no solo del sector partidario, sino también la apelación del Papa fue muy clara hacia los empresarios, hacia los sindicatos, hacia los movimientos sociales".

El abismo entre la calle y las oficinas

El fenómeno multitudinario que colmó las calles no respondió a una feligresía homogénea, sino a una necesidad espiritual profunda frente al desamparo cotidiano. Para Graglia, las masivas movilizaciones pacíficas evidencian una reacción contra el clima social imperante: "Nos hemos ido volviendo una sociedad más indiferente, una sociedad más desapegada, una sociedad más tolerante a ciertas formas de crueldad, una sociedad más individualista en donde el que fracasa es culpable, en donde el que no puede es merecedor de su suerte".

Ese vacío existencial choca frontalmente con la mezquindad institucional. De un lado, millones de ciudadanos autoconvocados en paz y empatía; del otro, despachos ocupados por representantes divorciados del pulso social.

Un llamado urgente a la responsabilidad

La fractura expuesta deja al descubierto un dilema institucional de proporciones. "Hay un divorcio importante entre una enorme mayoría de la población y una dirigencia que no la representa", sentencia el análisis político.