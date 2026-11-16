Golpiza en barrio Docta y alerta en el rugby: "El entrenador debe ser modelo de todo"

Luego de que el Club Universitario apartara de sus funciones al entrenador de rugby Martín Díaz —detenido e imputado por propinarle una brutal golpiza a un joven en una pizzería de barrio Docta—, el psicólogo deportivo Claudio Vasallo analizó el impacto que este tipo de conductas ejerce sobre los menores en formación y advirtió sobre la naturalización de la violencia en la sociedad.

En diálogo con Cadena 3, el especialista calificó como "muy negativo" el mensaje que se transmite a los deportistas juveniles cuando un referente incurre en hechos de agresión física, aunque pidió separar la responsabilidad individual del rol institucional del deporte.

"El entrenador, como líder de un equipo, es el que debe dar el ejemplo. En alguna oportunidad me enseñaron que la pintura en todas las partes del mundo chorrea de arriba para abajo. Entonces, el entrenador debe ser modelo de todo", sostuvo Vasallo.

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El caso y la crisis de convivencia

Díaz permanece detenido a la espera de ser indagado la próxima semana, luego de que la Fiscalía agravara su situación procesal al recibir el informe médico que constató la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, Mauro, quien terminó con un ojo severamente dañado tras el ataque ocurrido días atrás. El acusado, además, registraba un antecedente por otra pelea violenta en la vía pública.

Al abordar el trasfondo del episodio, Vasallo remarcó que "no es que el deporte exporta violentos", sino que la agresión forma parte de una problemática cultural más amplia donde la sociedad "tiene previa la materia convivencia desde hace varios años".

Según explicó el psicólogo, existe una peligrosísima aceptación de la "violencia instrumental", entendida como el uso de la fuerza para conseguir un objetivo o imponer una postura. "Estamos conviviendo en el mundo real como convivimos en el mundo virtual: no me gustó lo que dijo el otro, lo bloqueo o lo cancelo. Eso es una transgresión que nos lleva a reprobar la convivencia", señaló.

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El rol formativo de los clubes

Frente a la rápida decisión de la comisión directiva de Universitario de suspender al entrenador hasta que se expida la Justicia, Vasallo respaldó la necesidad de priorizar el aspecto ético por sobre los resultados deportivos en las divisiones formativas.

Prioridad en los valores: El especialista subrayó que "hay que volver a poner al caballo delante de la carreta" y situar el respeto y el autocontrol emocional en el centro de la enseñanza deportiva.

Tolerancia a la frustración: Recordó que el deporte infantil y juvenil debe funcionar como una herramienta para aprender a compartir, aceptar las diferencias y comprender que los logros requieren esfuerzo y no respuestas inmediatas ni agresivas.