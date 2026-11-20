Femicidio en La Cañada: el agresor tiene una herida en la yugular y está en estado crítico
El director del Hospital de Urgencias, Fabricio Vitali, confirmó que el sospechoso fue operado de madrugada tras el crimen de una mujer de 35 años en un bar de Córdoba.
20/11/2026 | 08:25Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Cadena 3
El femicida de la mujer de 35 años asesinada este jueves por la noche en un bar de la zona de La Cañada, en el centro de la ciudad de Córdoba, permanece internado en estado crítico tras ser intervenido quirúrgicamente. Así lo confirmó el director del Hospital de Urgencias, el doctor Fabricio Vitali, quien detalló la gravedad de las lesiones que presenta el sospechoso.
“Es un paciente que ingresó con una herida de arma blanca múltiple a nivel del cuello, con herida a nivel de la yugular”, precisó Vitali sobre el cuadro clínico del hombre, compañero de trabajo y pareja de la víctima.
Según indicó el médico, el paciente fue ingresado a quirófano durante la madrugada y su pronóstico es "muy reservado" debido a la severidad de los cortes.
El crimen ocurrió en el bar Morrison, ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 378. Allí, el agresor atacó a puñaladas a la mujer y le provocó heridas fatales.
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Las dos hipótesis de la investigación
Mientras la Policía y los servicios de emergencia trabajan para esclarecer la mecánica del hecho, los investigadores analizan dos líneas principales respecto al origen de las lesiones cortantes en el cuello que mantienen al sospechoso al borde de la muerte:
Intento de suicidio: la principal presunción indica que, inmediatamente después de asesinar a su pareja, el hombre intentó quitarse la vida autolesionándose con el arma blanca.
Lesiones defensivas: una segunda hipótesis evalúa la posibilidad de que las heridas hayan sido provocadas por la propia víctima al intentar defenderse en medio del ataque.
La causa continúa bajo investigación judicial a la espera de las pericias criminalísticas en el local gastronómico y de la evolución médica del único imputado.
Lectura rápida
¿Quién es el presunto femicida? El presunto femicida es un hombre que era compañero de trabajo y pareja de la víctima.
¿Qué ocurrió el jueves por la noche? Una mujer de 35 años fue asesinada en un bar de Córdoba y el sospechoso resultó gravemente herido.
¿Dónde sucedió el crimen? El crimen ocurrió en el bar Morrison, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 378.
¿Cómo se encuentra el sospechoso? El sospechoso permanece internado en estado crítico tras ser intervenido quirúrgicamente.
¿Por qué se investiga el caso? Se investigan dos hipótesis: un intento de suicidio por parte del agresor o lesiones defensivas de la víctima.