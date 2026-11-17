Estremecedor relato del médico golpeado por el entrenador de rugby: "Todavía estoy afectado"
Tras sufrir una brutal golpiza que lo dejó al borde de la pérdida de visión, Mauro relató los momentos previos al ataque perpetrado por un instructor del Club Universitario de Córdoba.
17/11/2026 | 07:50Redacción Cadena 3
FOTO: Recibió una dura golpiza en una pizzería de La Docta.
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Audio. Estremecedor relato de la víctima del profesor de rugby en Córdoba: "Todavía estoy afectado"
Radioinforme 3
El violento episodio que conmociona a la provincia sigue sumando detalles escalofriantes a través del testimonio de la propia víctima. Mauro, médico de profesión, recordó que la agresión física se desató de manera totalmente inesperada en un local gastronómico, luego de que su agresor —un entrenador de rugby del Club Universitario de Córdoba— reaccionara violentamente porque "le miró la mujer".
"Ella retira el pedido, lo abona y cuando se está retirando del local, él me señala con el dedo índice y me dice ''andá con mucho cuidado porque te voy a matar''", relató la víctima sobre las intimidaciones iniciales que precedieron a los golpes.
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Golpes certeros y secuelas oculares
Lejos de quedar en una simple amenaza verbal, el instructor de rugby se abalanzó sobre él y le propinó una feroz golpiza que lo dejó inconsciente en el suelo.
A raíz del violento impacto, Mauro atraviesa un complejo cuadro de salud médica: "Todavía estoy afectado, tengo una ceguera parcial que se llama escotoma, asociado a una fotofobia, que es cuando la luz te da de lleno, te afecta y te molesta la visión", advirtió.
Y confirmó que continúa bajo rigurosos controles oftalmológicos para descartar un desprendimiento de retina.
Silencio institucional y vía judicial
Mientras la causa avanza en el ámbito judicial con la constitución de la querella formal, la víctima expresó su indignación ante la falta de respuestas éticas por parte del club donde ejerce el agresor.
"Obviamente que el comunicado que han emitido me parece una tibieza total... si ellos quieren seguir conservando a este hombre, bueno, será la imagen que ellos quieren para el club", sentenció Mauro, marcando el repudio social ante la impunidad con la que se manejan estos hechos de violencia urbana.
Entrevista de Miguel Clariá.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un médico llamado Mauro fue agredido físicamente por un entrenador de rugby del Club Universitario de Córdoba tras una discusión relacionada con su pareja.
¿Quién es la víctima? La víctima es Mauro, un médico que sufrió agresiones y secuelas de salud tras el ataque.
¿Cuándo sucedió el incidente? El episodio violento ocurrió en un local gastronómico, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque se llevó a cabo en un local gastronómico donde Mauro estaba presente con su pareja.
¿Cómo está Mauro tras el ataque? Mauro presenta ceguera parcial y está bajo controles oftalmológicos para descartar complicaciones graves.