Encontraron un puma adulto en un barrio cercano a donde fue la misa del Papa en Córdoba

FOTO: Capturaron a un puma en barrio Villa Unión.

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Un puma adulto fue encontrado este martes debajo de un auto estacionado en la vía pública, frente a una vivienda de barrio Villa Unión, cerca del predio de FAdeA donde fue la misa del Papa León XIV en la ciudad de Córdoba.

El hecho se registró en calle Río Yuspe al 1600. Un vecino alertó a la línea 911 tras visualizar al felino de gran tamaño refugiado bajo el vehículo.

Personal de Patrulla Rural Centro se hizo presente en el domicilio y, en conjunto con agentes del Ente BioCórdoba, procedió a reducir y contener al animal.

Los especialistas le realizaron un breve examen clínico y determinaron que el ejemplar se encontraba en buen estado sanitario. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Fauna Silvestre del Ente para su evaluación y resguardo.

Se recomienda no acercarse a estos animales y dar aviso inmediato.