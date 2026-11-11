Encontraron un puma adulto en un barrio cercano a donde fue la misa del Papa en Córdoba
El felino fue avistado en la vía pública de Villa Unión, próximo a FAdeA. Un vecino llamó al 911 y lo capturaron.
11/11/2026 | 07:24Redacción Cadena 3
FOTO: Capturaron a un puma en barrio Villa Unión.
FOTO: Capturaron a un puma en barrio Villa Unión.
Un puma adulto fue encontrado este martes debajo de un auto estacionado en la vía pública, frente a una vivienda de barrio Villa Unión, cerca del predio de FAdeA donde fue la misa del Papa León XIV en la ciudad de Córdoba.
El hecho se registró en calle Río Yuspe al 1600. Un vecino alertó a la línea 911 tras visualizar al felino de gran tamaño refugiado bajo el vehículo.
Personal de Patrulla Rural Centro se hizo presente en el domicilio y, en conjunto con agentes del Ente BioCórdoba, procedió a reducir y contener al animal.
Los especialistas le realizaron un breve examen clínico y determinaron que el ejemplar se encontraba en buen estado sanitario. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Fauna Silvestre del Ente para su evaluación y resguardo.
Se recomienda no acercarse a estos animales y dar aviso inmediato.
Lectura rápida
¿Qué animal fue encontrado? Un puma adulto fue encontrado debajo de un auto estacionado.
¿Dónde ocurrió el hecho? En barrio Villa Unión, calle Río Yuspe al 1600, en la ciudad de Córdoba.
¿Quién alertó a las autoridades? Un vecino alertó a la línea 911 tras visualizar al felino.
¿Qué hicieron las autoridades? Personal de Patrulla Rural Centro y agentes del Ente BioCórdoba redujeron y contuvieron al animal.
¿Cuál fue el estado del puma? El ejemplar se encontraba en buen estado sanitario tras un examen clínico.