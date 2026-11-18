Hoy se debate en la Legislatura de Córdoba el proyecto conocido como Ley Fede. La iniciativa, impulsada por la legisladora Nancy Almada (Frente Cívico), nació del dolor familiar: Federico Almada, su sobrino de 25 años con autismo, murió en una residencia de Valle Hermoso en condiciones penosas.

Según relató la propia legisladora, Federico fue dejado solo, atado de pies y manos. Se le enganchó la cabeza en el respaldar de la silla y falleció. “Nosotros no sabemos cuánto gritó, cuánto sufrió, no sabemos nada”, afirmó Almada a Cadena 3.

El proyecto y la demora

Almada presentó el proyecto hace un año. Desde entonces, y especialmente en los últimos cuatro meses, viene pidiendo que se trate en comisión. El oficialismo le pidió trabajarlo en comisión, pero según la legisladora eso nunca ocurrió.

“Hemos pedido, hemos cumplido con la palabra de la familia de llevar este proyecto al recinto el día 18 de noviembre. El oficialismo, los legisladores de Martín Llaryora, no están cumpliendo”, señaló.

El corazón de la iniciativa es simple y contundente: capacitación obligatoria y permanente para funcionarios de los tres poderes del Estado, con prioridad en salud, educación y seguridad. El objetivo es evitar que se repitan situaciones de desconocimiento absoluto en el trato con personas del espectro autista.

“Uno de cada 32 niños”

Almada puso en números la dimensión del problema. “Uno de cada treinta y dos niños son autistas. Estamos hablando de alrededor de ciento veinticinco mil niños”, afirmó.

Subrayó la enorme variabilidad dentro del espectro: hay personas con autismo que cursan carreras universitarias, mujeres diagnosticadas tardíamente y adultos que recién en la madurez entienden lo que les pasaba. “Cada persona con autismo es distinta. Absolutamente distinta”, insistió.

También contempló el trabajo con las familias en las escuelas, para evitar conflictos entre padres y facilitar la integración real en el aula.

Sin presupuesto extra

La legisladora fue enfática al señalar que el proyecto no pide recursos adicionales. “No le estamos pidiendo presupuesto al gobierno de Córdoba. Se puede resolver con las cosas que están. Acá no es un tema de presupuesto, es un tema de voluntad de trabajo”.

Y cerró con la frase más dura de la entrevista: “A nosotros, a la familia, no nos hace falta esta ley. Federico ya está muerto. Lo hacemos por el resto de los niños que se vienen y para que no le vuelva a pasar a nadie más”.

Hoy el recinto de la Unicameral será el escenario de esa disputa. La oposición, según Almada, acompaña el proyecto como coautora. Resta saber si el oficialismo habilitará el tratamiento.

Entrevista de Miguel Clariá.