Dolor y bronca de los repartidores tras el brutal crimen en Córdoba: "Nos toca trabajar regalados"
El brutal asesinato de Mauro Quinteros, delivery de Pedidos Ya, desnuda la extrema vulnerabilidad del sector. Sus compañeros reclaman por "zonas liberadas".
13/11/2026 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: Pedidos Ya.
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Radioinforme 3
La conmoción sacude a la sociedad cordobesa tras la pérdida de Mauro Quinteros, un repartidor de 40 años que enfrentó a dos delincuentes para resguardar la integridad de dos menores. El hecho, ocurrido en la zona norte de la capital, desató una profunda ola de indignación, bronca y dolor entre sus colegas.
Mientras los reclamos y las protestas se multiplican en las calles, la cruda realidad del sector quedó expuesta en la voz de sus propios pares.
El "mapa de la inseguridad" y el riesgo cotidiano
En diálogo con Cadena 3, Ezequiel, compañero de la víctima y también repartidor, expuso cómo operan los trabajadores bajo un régimen de constante peligro y zozobra. Según detalló, los propios trabajadores confeccionan mapas de riesgo para evaluar qué zonas evitar según el horario, el tipo de pago y la peligrosidad del sector.
Las zonas rojas y naranjas delimitan un territorio donde el delivery se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
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"Nosotros tenemos grupos donde a menudo ponemos el viaje... dependiendo de cómo esté la zona, si es linda, el horario, si es un pago en efectivo, son muchas cosas que tenemos que tener claras y en cuenta para que podamos hacer el trabajo tranquilos", explicó Ezequiel.
El trabajador advirtió que la exposición es extrema, especialmente durante la noche, cuando el asedio delictivo se intensifica en barrios periféricos donde las aplicaciones de pedidos y los cobros en efectivo exponen a los repartidores a emboscadas fatales. "Un policía es obvio que lo sabe, están en los puntos de los pasos calientes, en las puertas de las entradas de los barrios, y esa es su labor", reclamó.
El grito desesperado de un sector
El reclamo central de los repartidores apunta directamente a la falta de respuestas efectivas por parte de las fuerzas de seguridad y el Estado provincial. A pesar de haber mantenido reuniones con la cúpula policial, los trabajadores denuncian que los operativos preventivos "brillan por su ausencia".
• Zonas liberadas: repartidores denuncian que los controles policiales son nulos en horarios críticos y sectores periféricos.
• Trato diferenciado: advierten que los trabajadores de plataformas digitales sufren un nivel de hostigamiento y riesgo superior al de otros rubros.
• Falta de representación gremial: al no contar con un sindicato formal, el sector se organiza mediante autoconvocatorias para exigir patrullajes reales y protección en la vía pública.
"Nosotros necesitamos más seguridad, sobre todo que la policía sea un poquito más responsable, porque vemos que hay patrulleros de día y a la noche no están", sentenció Ezequiel.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió recientemente en Córdoba? La pérdida de Mauro Quinteros, un repartidor que enfrentó a delincuentes para proteger a dos menores, generó conmoción en la sociedad cordobesa.
¿Quién es Ezequiel y qué comentó sobre la situación? Ezequiel es compañero de Mauro Quinteros y relató el peligro constante que enfrentan los repartidores en su trabajo.
¿Dónde se concentran los riesgos para los repartidores? Los riesgos se concentran en barrios periféricos y en horarios nocturnos, donde el asedio delictivo se intensifica.
¿Qué reclaman los repartidores? Los repartidores exigen respuestas efectivas de las fuerzas de seguridad y el Estado provincial, así como más patrullajes y protección.
¿Cuál es la situación gremial de los repartidores? No cuentan con un sindicato formal y se organizan mediante autoconvocatorias para exigir mejores condiciones de seguridad.