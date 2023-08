Docentes en Córdoba: Sadop ratifica el paro mientras espera la conciliación

Tras el rechazo de los docentes a la oferta paritaria del Gobierno Provincial y el anuncio de un paro para este miércoles, el Ministerio de rabajo dictó este lunes por la noche una conciliación obligatoria.

No obstante, desde el gremio de docentes privados de Córdoba Sadop, aseguraron que hasta el momento no fueron notificados de la conciliación y anunciaron que "hasta tanto no la reciban van a continuar con el plan de lucha".

"Nosotros disponemos el acatamiento y la aceptación en tanto la recibamos, y como no la recibimos no podemos bajar el paro dispuesto", anunció Gerardo Berardi, secretario general del gremio a Cadena 3. Mientras que desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) llamaron a una conferencia de prensa para este martes.

En ese sentido Berardi también indicó que en caso de recibir la notificación y deponer la medida de fuerza, se sentarán a negociar conciliatoriamente un nuevo plan.

Por otra parte, en cuanto al ofrecimiento del Gobierno reconoció que en el "ranking" no es malo pero señaló que "el salario docente nacionalmente considerado no es bueno y no es correcto tomar un salario testigo o promedio". "Córdoba es una de las provincias más caras para vivir en términos de servicios y términos impositivos", indicó.

"Reclamamos que esto se resuelva y reclamamos una recomposición estructural del salario que se ajuste al foro social que tenemos y se condiga con el valor y la importancia que se asigna. Estamos cansados de escuchar a funcionarios y políticos que hablan de las bondades de la educación cuando en realidad no hay calidad en los salarios. Consideramos mínimamente justo sería llegar a la canasta básica y hoy para no ser pobre se necesitan 300 mil pesos, que es lo que define la canasta básica alimentaria de la provincia", explicó.

"Estamos 70 mil pesos por debajo de la línea de pobreza porque un docente recién egresado gana 230 mil pesos, si decimos que para no ser pobres debemos percibir 300 mil pesos, nos faltan 70 mil pesos", agregó.

Entrevista de Miguel Clariá