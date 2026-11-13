Detrás de la captura del asesino del repartidor: "Llorando y quebrado me dijo que lo iba a entregar"
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reveló que llamó personalmente al padre del adolescente de 17 años acusado de matar al repartidor para convencerlo de que lo presentara en Jefatura.
13/11/2026 | 08:30Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba. (Foto: archivo/gentileza)
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Inseguridad latente. Crimen del repartidor en Alta Córdoba: cayó un menor de 17 años señalado como el autor material
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, gestionó la entrega del adolescente junto a su padre en Jefatura. Descartaron la participación del demorado ayer y buscan a un cómplice.
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