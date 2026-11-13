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Detrás de la captura del asesino del repartidor: "Llorando y quebrado me dijo que lo iba a entregar"

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reveló que llamó personalmente al padre del adolescente de 17 años acusado de matar al repartidor para convencerlo de que lo presentara en Jefatura.

13/11/2026 | 08:30Redacción Cadena 3

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Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba. (Foto: archivo/gentileza)

FOTO: Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba. (Foto: archivo/gentileza)

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