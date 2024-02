Desvalijaron su taller de chapa y pintura y le robaron el auto en Córdoba

Ocurrió en la avenida Julio A Roca al 800. Delincuentes se llevaron todo tipo de herramientas y un vehículo que estaba por entregar. "Me cortaron las manos, no me quedó nada", dijo el dueño a Cadena 3.

13/02/2024 | 08:40 Redacción Cadena 3