Crimen del repartidor en Alta Córdoba: cayó un menor de 17 años señalado como el autor material

La causa por el asesinato de Mauro Darío Quinteros (40), el repartidor baleado en barrio Alta Córdoba tras intentar evitar un robo, dio un giro clave en las últimas horas con la detención de un adolescente de 17 años, a quien la Justicia señala como el autor material del crimen.

La novedad fue confirmada en rueda de prensa por el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien reveló los detalles detrás de la captura ocurrida durante la madrugada de este viernes, tras una serie de allanamientos realizados por la Dirección General de Investigaciones Criminales bajo las órdenes del fiscal Iván Rodríguez (Distrito 3, Turno 6).

"Tanto la fiscalía como la investigación lo tienen identificado como el autor del crimen", aseguró el funcionario.

Según relató el propio ministro, tras obtener el teléfono del padre del sospechoso, decidió llamarlo personalmente para convencerlo de que lo entregara.

"Le dije que no íbamos a parar hasta encontrarlo. Le recomendé que lo entregue si es que estaba con él, para evitar una cuestión dramática. Llorando y quebrado me dijo que lo iba a entregar y yo me puse como garantía. Lo esperé personalmente en la Jefatura y en la madrugada se entregó", detalló Quinteros sobre el diálogo que permitió concretar el arresto sin enfrentamientos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Buscan a un cómplice y liberan al primer demorado

A pesar de la captura del presunto tirador, la investigación sigue en curso para dar con el segundo delincuente que circulaba en la motocicleta al momento del ataque.

Hasta ahora el prófugo no pudo ser identificado, ya que el menor detenido se negó a declarar y no aportó datos sobre su acompañante.

En paralelo, el titular de la cartera de Seguridad aclaró la situación procesal de un hombre de 28 años que había sido demorado en la víspera como presunto sospechoso: confirmó oficialmente que no tiene vinculación alguna con el homicidio.

El crimen

El hecho ocurrió pasadas las 22:30 del miércoles en la intersección de Góngora y General Paz.

Dos motochoros interceptaron a una joven para robarle el teléfono celular y Mauro Darío Quinteros, que trabajaba en la zona como repartidor de la aplicación Pedidos Ya, intervino con su moto para defenderla.

Como respuesta, recibió un disparo mortal en el pecho y falleció en el lugar.