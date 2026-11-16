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Crecida alarmante: el río Paraná superó la cota de alerta en Santa Fe y ya hay 260 evacuados

El río alcanzó los 5,77 metros en el puerto local y obligó a profundizar los operativos. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó la cifra de afectados y advirtió que el pico se sostendría hasta el 24.

16/11/2026 | 08:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Santa Fe

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La medición de este domingo dejó al Paraná a 24 centímetros del nivel de alerta.

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La situación hídrica en el litoral argentino se mantiene en estado crítico, con al menos diez ciudades de cuatro provincias bajo alerta. En la capital santafesina, la crecida del río Paraná superó la barrera de evacuación y ya provocó que 260 personas deban ser trasladadas de sus hogares.

Según la última medición oficial de la Prefectura Naval Argentina realizada a las 6 de la mañana, el agua alcanzó los 5,77 metros en el puerto local, posicionándose siete centímetros por encima del nivel de evacuación y obligando a profundizar los protocolos de asistencia para las familias asentadas fuera de los anillos de defensa.

Operativos y zonas más afectadas

En conferencia de prensa, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, brindó detalles sobre los despliegues realizados durante todo el fin de semana con lanchas municipales, provinciales y vehículos anfibios.

"Se hicieron recorridas las veces que fueron necesarias durante viernes a la noche, sábado y domingo para poder ir relevando las familias que habían quedado viviendo en La Vuelta del Paraguayo y que, ante esta crecida, les empezó a entrar agua a la casa", explicó el mandatario local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las principales complicaciones se concentran en dos puntos críticos:

La Vuelta del Paraguayo: Es el sector más bajo y el que nuclea a la mayor cantidad de afectados, quienes fueron reubicados en módulos asistenciales construidos especialmente en un predio del distrito costero de Alto Verde.

Colastiné Sur: Concentra al segundo grupo de evacuados, un número que comenzó a crecer paulatinamente en las últimas horas.

Perspectivas y rescate del ganado

Ante el avance del agua, Prefectura incrementó la frecuencia de sus reportes y ahora informa el comportamiento del río entre cuatro y seis veces por día. De acuerdo con las estimaciones técnicas, el pico de la crecida se sostendría hasta el próximo 24 del corriente mes, para luego iniciar un descenso muy paulatino que mantendrá la alerta activa durante los próximos meses.

En paralelo, el sector productivo logró poner a salvo a gran parte de su hacienda: el 90% del ganado que se encontraba en las islas ya fue retirado, mientras que el 10% restante permanecerá en las zonas más altas. Ahora, el foco de las autoridades está puesto en garantizar campos disponibles, asegurar el suministro de forraje y contener la aparición de enfermedades en los animales evacuados.

Lectura rápida

¿Cuál es la situación hídrica en el litoral argentino? La situación hídrica se mantiene en estado crítico, con diez ciudades de cuatro provincias bajo alerta.

¿Quién brindó detalles sobre la situación en Santa Fe? El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, ofreció detalles en una conferencia de prensa.

¿Cuándo se espera que el río Paraná alcance su pico de crecida? Se estima que el pico se sostendría hasta el 24 del corriente mes.

¿Dónde se concentran las complicaciones más graves? Las complicaciones se concentran en La Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur.

¿Cómo se ha manejado el ganado ante la situación? El 90% del ganado en las islas fue retirado, mientras que el 10% restante permanece en zonas más altas.

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