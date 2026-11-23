Circulaba alcoholizado, despistó y terminó volcando en Circunvalación: se salvaron de milagro
El hecho ocurrió en el anillo interno, en dirección al estadio Kempes. El conductor presentó 0,61 de alcohol en sangre. Él y su acompañante fueron hospitalizados.
23/11/2026 | 07:55Redacción Cadena 3
FOTO: Vuelco en Circunvalación.
FOTO: Vuelco en Circunvalación.
FOTO: Vuelco en Circunvalación.
Un Nissan Tiida perdió el control este lunes en la avenida Circunvalación de Córdoba, se despistó hacia la banquina y volcó. El episodio se registró en el anillo interno, en dirección hacia el estadio Mario Alberto Kempes.
Los dos ocupantes del vehículo, ambos mayores de edad, resultaron heridos y fueron trasladados por el servicio de emergencias Vital al Hospital Eva Perón.
Según los datos preliminares, el conductor presentó 0,61 gramos de alcohol en sangre al momento del control.
Personal policial y de emergencias intervino en el lugar para asistir a los involucrados y proceder al retiro del automóvil.
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un Nissan Tiida volcó en la avenida Circunvalación de Córdoba.
¿Quiénes estaban involucrados? Dos ocupantes mayores de edad resultaron heridos.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este lunes.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el anillo interno de la avenida Circunvalación, hacia el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Cómo se trasladaron los heridos? Fueron llevados al Hospital Eva Perón por el servicio de emergencias Vital.
¿Por qué ocurrió el accidente? El conductor tenía 0,61 gramos de alcohol en sangre al momento del control.