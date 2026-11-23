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Un Nissan Tiida perdió el control este lunes en la avenida Circunvalación de Córdoba, se despistó hacia la banquina y volcó. El episodio se registró en el anillo interno, en dirección hacia el estadio Mario Alberto Kempes.

Los dos ocupantes del vehículo, ambos mayores de edad, resultaron heridos y fueron trasladados por el servicio de emergencias Vital al Hospital Eva Perón.

Según los datos preliminares, el conductor presentó 0,61 gramos de alcohol en sangre al momento del control.

Personal policial y de emergencias intervino en el lugar para asistir a los involucrados y proceder al retiro del automóvil.

Informe de Lucía González.