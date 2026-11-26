FOTO: Femicidio de Agostina Vega: el fiscal Garzón cierra la investigación y eleva a juicio

La Justicia de Córdoba definió el tribunal que llevará adelante el juicio por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada asesinada en mayo de este año en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la capital provincial.

El proceso estará a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12ª Nominación, integrada por los jueces Gabriela María Bella, Gustavo Reinaldi y Ana María Lucero Offredi. El debate oral y público, con participación de jurados populares, está previsto para el primer semestre de 2027.

El principal acusado es Claudio Gabriel Barrelier, quien permanece detenido y llegará a juicio imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género. Otras cinco personas deberán responder por el delito de encubrimiento agravado.

Carlos Nayi, abogado de la madre y los abuelos de Agostina, explicó en Cadena 3 que la acusación señala a Barrelier como el autor material del femicidio. Según la reconstrucción de la querella, el imputado habría privado de la libertad a la adolescente, abusado sexualmente de ella y posteriormente desmembrado su cuerpo para procurar impunidad.

En el mismo juicio también se abordará una causa iniciada en 2025, cuando una joven llamada Milagros logró escapar de la vivienda de Barrelier, en barrio Cofico, y fue asistida en la vía pública.

Por ese episodio, el acusado deberá responder por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

La actuación del fiscal Iván Rodríguez, quien había dispuesto la libertad de Barrelier en aquella oportunidad, fue uno de los principales cuestionamientos durante la movilización realizada este miércoles en Córdoba, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El antecedente también tuvo repercusiones políticas y derivó en la renuncia del entonces concejal Ricardo Moreno, cuyo estudio jurídico había intervenido en la defensa de Barrelier en 2025.

En la multitudinaria marcha participaron la madre de Agostina, quien hasta entonces había mantenido un bajo perfil público, y los abuelos de la adolescente. La familia reclamó medidas concretas por parte del Estado y del Poder Judicial para prevenir nuevos femicidios en la provincia.