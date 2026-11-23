El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, reclamó avanzar con el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea en el Congreso antes del 30 de noviembre, y advirtió que el problema ya causa daños graves en las familias e incluso ha costado vidas.

En diálogo con Cadena 3, el prelado sostuvo que más que confiar desea que los legisladores estén a la altura de una situación que definió como muy dura y cuestionó la demora en debatir la iniciativa. Al respecto, citó el testimonio de una madre que padece la problemática junto a su hijo y resumió el impacto del flagelo al señalar que la ludopatía “mata vidas”.

Rossi afirmó que no puede ser ingenuo ante la postergación del debate y deslizó la sospecha de que existe especulación con los tiempos y complicidad vinculada al negocio del juego. Según expresó, parte del sistema político entregó a las familias a las apuestas sin restricciones, al punto de comparar el fenómeno con tener un “casino doméstico” en el teléfono de los chicos, aun cuando en ciudades como Córdoba no haya casinos tradicionales.

También cuestionó los argumentos que vinculan la caída de las apuestas con el sostenimiento de los grandes clubes de fútbol, al recordar que muchas instituciones tienen más de un siglo de historia y crecieron sin ese tipo de ingresos durante la mayor parte de su existencia.

Por otro lado, el arzobispo se refirió al “efecto Papa León” tras su paso por Buenos Aires y destacó el impacto de un mensaje dado sin levantar la voz, con gestos dirigidos hacia las personas con discapacidad, los jubilados, los excluidos y los jóvenes. Sostuvo que ahora le corresponde a la sociedad y a la dirigencia sostener ese clima de escucha, poner la economía al servicio de la persona y cuidar a los más vulnerables como signo de madurez.

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