Alerta en Córdoba: un carpincho apareció en un barrio y atacó a un vecino que intentó alimentarlo
Un ejemplar irrumpió en barrio San Vicente, provocando heridas leves a un residente. Policía Ambiental reitera la prohibición absoluta de alimentar a la fauna silvestre en zonas urbanas.
11/11/2026 | 08:54Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Radioinforme 3
Un insólito y peligroso episodio se registró en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, donde la presencia de un carpincho movilizó a personal especializado y dejó como saldo a un vecino lesionado tras intentar darle de comer al animal.
El ejemplar fue divisado en primera instancia por agentes del programa Ojos en Alerta, quienes al acudir al lugar constataron la situación y solicitaron la intervención urgente de los organismos correspondientes. Según se informó, el propietario de una vivienda del sector sufrió heridas cuando intentó alimentar al roedor, lo que provocó una reacción defensiva e intempestiva de la especie.
Ante el incidente, personal especializado del ente Biocórdoba montó un operativo para contener al animal. El carpincho fue asistido en el lugar por un médico veterinario para evaluar su estado general y posteriormente trasladado a un centro de resguardo bajo supervisión profesional.
Desde la Policía Ambiental enfatizaron nuevamente la importancia de no alimentar ni intentar manipular animales silvestres como carpinchos o zorros urbanos.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en barrio San Vicente? Un carpincho apareció y un vecino resultó lesionado al intentar alimentarlo.
¿Quiénes intervinieron en el incidente? Agentes del programa Ojos en Alerta y personal especializado del ente Biocórdoba.
¿Cuándo sucedió el episodio? Recientemente, aunque la fecha exacta no se especifica en el artículo.
¿Dónde se registró el hecho? En barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba.
¿Por qué es importante no alimentar a los animales silvestres? Puede provocar reacciones defensivas y peligrosas, como ocurrió con el carpincho.