Vecinos de Punta Chacra contra la expansión industrial en Roldán: "Nos dejaría rodeados de empresas"

Los vecinos de Punta Chacra, en Roldán, manifestaron su preocupación por un proyecto del Ejecutivo municipal que busca ampliar una zona destinada a actividades industriales y logísticas sobre la colectora norte de la autopista Rosario-Córdoba. La iniciativa, que se encuentra en tratamiento en el Concejo Municipal, modificaría el ordenamiento territorial de un sector que actualmente tiene características residenciales.

Carlos Serrano, presidente de la vecinal Punta Chacra, explicó que el barrio cuenta con entre 1.700 y 1.800 lotes y que cerca del 90% ya está ocupado. “Tendríamos más de 4.000 personas viviendo ahí”, precisó en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, y remarcó que se trata principalmente de familias con chicos pequeños y adolescentes.

Según detalló, el proyecto plantea extender una zona especial desde la ruta A012 hasta el límite con San Jerónimo, en un tramo de aproximadamente nueve kilómetros. Si se aprueba la modificación, se habilitaría la radicación de empresas de logística e industrias, principalmente sobre la colectora norte de la autopista. “Nos dejaría en el medio de este cordón”, advirtió Serrano sobre las consecuencias para los habitantes del barrio.

El dirigente vecinal cuestionó que se pretenda avanzar con ese cambio sin considerar las condiciones actuales de la zona. “Ni las condiciones de vida nuestras, que decidimos vivir ahí, ni las condiciones de infraestructura que hoy cuenta Roldán están en condiciones para recibir semejante cordón semiindustrial”, sostuvo. Además, recordó que Punta Chacra es el último barrio del sector residencial de la ciudad.

Serrano también señaló que la iniciativa se impulsa mientras el Concejo trabaja en un rediseño de la urbanización. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo planteó la necesidad de avanzar antes de contar con ese dictamen, debido a que habría ofertas concretas de empresas interesadas en instalarse en el lugar. Entre las posibilidades mencionó una firma de maquinaria agrícola que buscaría adquirir más de 14 hectáreas lindantes con el barrio, con la intención futura de construir una planta de ensamble y pintura.

A la preocupación por el avance industrial se suma la falta de servicios básicos. “Roldán ha crecido mucho en habitantes, pero poco crecimiento en infraestructura”, afirmó el presidente vecinal. En ese sentido, recordó que los vecinos compraron sus terrenos hace aproximadamente 15 años con la promesa de contar con cloacas y gas, obras que todavía no fueron completadas por el desarrollador inmobiliario Jumito SRL.

Por último, explicó que recientemente se firmó un nuevo acuerdo para comprometer a la empresa a finalizar, entre otras obras, la red de gas, aunque estimó que los trabajos demandarán al menos 14 meses si las condiciones climáticas lo permiten. “No es el primer acuerdo que se firma con el desarrollador. Esperemos que sea el último, pero venimos de varios acuerdos que se han caído por diferentes incumplimientos”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.