Un empresario de la UIA respaldó el llamado del Papa: "Argentina necesita más industria y trabajo"

Martín Cabrales, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), participó este lunes del encuentro que encabezó el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Pontífice reclamó que el acceso al trabajo sea una prioridad de las políticas públicas. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el empresario destacó el contenido de su mensaje y consideró que el conocimiento de la realidad latinoamericana le permitió abordar las problemáticas de la región. “Es un Papa que tiene la realidad latinoamericana. No nos olvidemos del tiempo que pasó en Perú, muchos años de su vida. Conoce perfectamente la región y la realidad de cada uno de estos países”, sostuvo.

Para Cabrales, la visita papal no representa una solución inmediata a los problemas económicos y sociales de Argentina, pero sí una oportunidad para recuperar principios y compromisos colectivos. “El Papa no ha venido a resolver nuestros problemas ni nuestra coyuntura, pero sí nos da luces, principios que tenemos que seguir trabajando”, señaló. En ese sentido, remarcó que el diálogo y la colaboración entre los distintos sectores son fundamentales para avanzar.

El empresario hizo especial hincapié en el lugar que León XIV le asignó al trabajo y a la dignidad humana. “La economía al servicio del hombre, todo al servicio del bien común, del bienestar. Nosotros, en eso, tenemos una responsabilidad y un papel importante que cumplir”, afirmó. También consideró que el sector privado tiene un compromiso con la sociedad a través de la inversión y la generación de oportunidades laborales.

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El desafío de generar empleo genuino

Cabrales planteó que Argentina necesita fortalecer su industria, el comercio y la actividad privada para ampliar las posibilidades de empleo. “Es una desgracia estar sin trabajo. Entre todos tenemos que crear las condiciones para que sea un país con mucha industria, mucha actividad privada y mucho comercio”, expresó.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo con puestos laborales formales y mejores remuneraciones. “Que los argentinos no sean un país de planes, sino que sea realmente un país de trabajo genuino, de trabajo bien pago, de trabajo en blanco, que dignifique al hombre”, sostuvo.

Consultado sobre la advertencia del Papa acerca del impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el mercado laboral, el vicepresidente de la UIA coincidió en que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Consideró que puede contribuir a reducir costos y mejorar la eficiencia, pero sin convertirse en una herramienta para destruir puestos de trabajo. “La inteligencia artificial nos tiene que hacer crecer, no solo desde lo industrial, sino también desde lo personal, para que cree nuevas oportunidades”, explicó.

Capacitación y nuevas oportunidades laborales

Cabrales también se refirió al vínculo con el Gobierno nacional y destacó el trabajo conjunto que mantienen con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Contó que dialogaron durante el encuentro y que la funcionaria siguió atentamente el mensaje del Pontífice. “La vi muy bien, muy entusiasmada, muy contenta con la visita del Santo Padre”, afirmó.

Como ejemplo de las iniciativas que impulsa el sector privado, mencionó los programas de escuelas de oficios y capacitaciones breves para facilitar la inserción laboral. Explicó que participa de proyectos en Mar del Plata y Buenos Aires orientados a brindar herramientas concretas a personas que están desocupadas. “Estamos buscando salidas laborales para aquellas personas que se encuentran sin trabajo a través de carreras cortas o capacitaciones cortas”, detalló.

Finalmente, insistió en que, más allá de las diferencias políticas y económicas, existe un objetivo compartido que debe orientar las decisiones de todos los sectores. “¿Quién no quiere que haya trabajo genuino en Argentina? Sabemos que a través del trabajo viene también la dignidad de las personas”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.