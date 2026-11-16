Un conductor alcoholizado chocó contra un auto estacionado en zona sur

FOTO: Perdió el control, chocó un auto y dio positivo en el test de alcoholemia

Un conductor perdió el control de un Fiat Palio y chocó contra un Fiat Argo que estaba estacionado sobre la vereda, en avenida Nuestra Señora del Rosario al 661, en la zona sur de Rosario. El siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 6.20.

El automovilista, de 41 años, circulaba por la avenida cuando perdió el control del vehículo e impactó contra la parte trasera del otro rodado, que no tenía ocupantes. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 0,72 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue remitido por personal de Tránsito.

La propietaria del Fiat Argo, una mujer de 39 años, fue informada de lo sucedido y manifestó inicialmente que resolvería los daños a través del seguro. Luego indicó que no era su voluntad instar una acción penal. El conductor no presentaba lesiones visibles y no hubo personas heridas.

Informe de Julián Maragliano.