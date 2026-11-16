Un conductor alcoholizado chocó contra un auto estacionado en zona sur
El siniestro ocurrió durante la mañana de este lunes en avenida Nuestra Señora del Rosario al 661. El vehículo impactó contra otro rodado que estaba estacionado sobre la vereda y no tenía ocupantes.
16/11/2026 | 09:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Perdió el control, chocó un auto y dio positivo en el test de alcoholemia
Un conductor perdió el control de un Fiat Palio y chocó contra un Fiat Argo que estaba estacionado sobre la vereda, en avenida Nuestra Señora del Rosario al 661, en la zona sur de Rosario. El siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 6.20.
El automovilista, de 41 años, circulaba por la avenida cuando perdió el control del vehículo e impactó contra la parte trasera del otro rodado, que no tenía ocupantes. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 0,72 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue remitido por personal de Tránsito.
La propietaria del Fiat Argo, una mujer de 39 años, fue informada de lo sucedido y manifestó inicialmente que resolvería los daños a través del seguro. Luego indicó que no era su voluntad instar una acción penal. El conductor no presentaba lesiones visibles y no hubo personas heridas.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Un conductor perdió el control de un Fiat Palio y chocó contra un Fiat Argo estacionado.
¿Quiénes están involucrados? Un automovilista de 41 años y la propietaria del Fiat Argo, una mujer de 39 años.
¿Cuándo sucedió el accidente? El siniestro ocurrió este lunes a las 6.20.
¿Dónde tuvo lugar el choque? En avenida Nuestra Señora del Rosario al 661, en la zona sur de Rosario.
¿Cómo resultó el conductor? El conductor no presentaba lesiones visibles y el test de alcoholemia dio un resultado de 0,72 gramos de alcohol por litro de sangre.
¿Por qué no se iniciará acción penal? La propietaria del Fiat Argo manifestó que resolvería los daños a través del seguro y no tenía intención de instar una acción penal.