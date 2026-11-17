La publicación de una influencer vinculada a La Libertad Avanza contra personas musulmanas que encontró en el parque Urquiza de Rosario generó una fuerte polémica en redes sociales. El episodio derivó en un cruce con Juan Ignacio Javkin, primo del intendente Pablo Javkin y militante de Creo, y sumó la intervención de Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, uno de los principales referentes digitales del oficialismo nacional.

La controversia comenzó cuando Ludmila Radolovich, influencer libertaria y asesora de un concejal de la ciudad de Santa Fe, compartió un video de varias personas musulmanas que había visto en la vía pública. Junto a las imágenes escribió: “Los hdps están entre nosotros, qué bronca, la diferencia es abismal, ellos pueden mantener su cultura sin que nadie los joda y nosotros en su país moriríamos enseguida”. Sus expresiones recibieron cuestionamientos por su contenido discriminatorio.

En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el imán islámico Abdul Qadir Callieri, miembro de la Fundación de la Comisión Interreligiosa por la Paz y de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común, consideró que este tipo de episodios están relacionados con la falta de conocimiento sobre las prácticas y costumbres de otras comunidades. También destacó que, desde que abrazó el islam en 1990, no sufrió discriminación por su condición de musulmán.

FOTO: Ludmila Radolovich, influencer de La Libertad Avanza.

“Curiosamente he sido discriminado como judío, que no soy. Así que puedo dar fe de que nosotros generalmente no hemos tenido problemas por discriminación”, relató. Sobre las personas que aparecen en el video, señaló que, por su vestimenta, supone que no serían rosarinas y mencionó que podrían pertenecer a una corriente del islam dedicada a difundir la religión en distintos lugares del mundo.

Desconocimiento y prejuicios

Consultado sobre si las expresiones publicadas podían considerarse una manifestación de odio, racismo o xenofobia, Callieri planteó que es necesario analizar el contexto y evitar interpretaciones apresuradas. Sin embargo, reconoció que muchas situaciones surgen de “la ignorancia sobre nuestras prácticas y nuestras costumbres”, además de los prejuicios existentes.

En ese sentido, también distinguió entre la religión islámica y determinadas expresiones políticas o extremistas que invocan sus principios. “Hay una confusión entre lo que es la religión y lo que pueden ser expresiones políticas muy radicalizadas. La religión es otra cosa”, sostuvo. Además, advirtió que ciertas prácticas culturales que calificó de “barbáricas” suelen atribuirse equivocadamente a la religión, cuando también existen esfuerzos dentro de las comunidades para erradicarlas.

“En Rosario estamos gozando de buena convivencia”

Al referirse a los discursos contra los musulmanes que circulan en redes sociales y a las asociaciones entre el islam y los atentados terroristas cometidos por grupos extremistas en Europa, el imán consideró que Rosario presenta una realidad diferente. Como ejemplo, mencionó el Encuentro de Colectividades y la convivencia histórica entre distintas comunidades.

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También recordó una señal colocada en una esquina de San Luis y Dorrego, donde conviven referencias a las lenguas árabe y hebrea. “Es una señal de la buena convivencia que ha existido siempre entre los comerciantes de calle San Luis”, explicó.

“En Rosario, en particular, nosotros estamos gozando de un régimen de buena voluntad, de convivencia y de pacifismo que no se da en Europa”, afirmó Callieri. En esa línea, consideró que la ciudad mantiene una tradición de respeto entre las distintas colectividades y confesiones religiosas.

Finalmente, al ser consultado por la distancia entre esos valores y los mensajes de rechazo que aparecen en el debate público, pocos días después de la visita del papa León XIV, respondió que las contradicciones forman parte de la sociedad. “La realidad suele ser contraria a la virtud, así que no tendría que asustarnos tanto constatar estas diferencias”, reflexionó. Y concluyó con un deseo de mayor entendimiento: que, poco a poco, las distintas creencias puedan acercarse y que todos puedan reconocerse como hermanos.

Entrevista de Hernán Funes.