Sigue la desesperada búsqueda del joven desaparecido en el arroyo Ludueña

Continúa la búsqueda del desaparecido Nicolás Benítez, un joven de 19 años que fue arrastrado por la corriente este domingo por la tarde.

Sus familiares se habían manifestado más temprano en la colectora de la Av. Circunvalación a la altura de Sorrento en reclamo por la búsqueda del muchacho.

En un momento, se hizo fuerte la versión del hallazgo de un cuerpo, aunque las autoridades oficiales finalmente descartaron esa posibilidad. La familia sigue reclamando que busquen a Nicolás.

Según indicaron al móvil de Cadena 3 Rosario, alrededor de las 17 horas, un grupo de amigos, entre los que se encontraba Benítez, se tiró a nadar en el arroyo. Sin embargo, el chico no sabía nadar y fue llevado por el flujo del agua.

Sus familiares iniciaron una búsqueda desesperada y denuncian que inmediatamente fueron a la comisaría más cercana a dar cuenta de esta situación, pero demoraron en tomarles el reclamo.

Caren, su prima, expresó sobre lo ocurrido: “Los chicos quisieron ayudar, pero el agua se los llevó. Nosotros estuvimos por las comisarías y de una comisaría nos pasaban a otra y así. Como la vieron a mi tía angustiada, el oficial que nos atendió nos dijo que no le correspondía, pero que nos iba a tomar la denuncia para que actúe la fiscalía lo más antes posible. Habíamos llamado a la tarde a Defensa Civil, a Prefectura y ellos no podían actuar, no podían hacer nada porque no había una denuncia”.

“A mi tía la llamaron a la noche, y le dijeron que la Prefectura en este tramo no iba a trabajar porque no entran lanchas. Estamos en la nada, nadie nos da una respuesta, estamos desesperados. Lo único que queríamos hacer ahora es ir, rastrillar la zona entre la familia caminando para ver si podemos encontrarlo, pero necesitamos ayuda de las autoridades”, concluyó.