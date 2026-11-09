Riesgo país y dudas económicas: "La incertidumbre política se adelantó demasiado"

El riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó los 939 puntos básicos, en un contexto de creciente incertidumbre financiera y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del programa económico del Gobierno. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, sostuvo que el indicador refleja las preocupaciones de los inversores sobre el futuro de la economía.

“Más que el número exacto del riesgo país, lo importante es la dinámica. Es un indicador o un termómetro de que al mercado algo no le está cerrando de cara al futuro”, explicó. Además, recordó que superar los 800 puntos básicos deja a la Argentina fuera de juego para acceder al financiamiento internacional.

Caamaño planteó que los inversores no se quedan solamente con los resultados actuales, como el superávit fiscal y externo, sino que evalúan si podrán sostenerse. “La foto es buena, pero al inversor le interesa la película”, resumió. En ese sentido, advirtió sobre las dificultades que podría generar el estancamiento de la actividad económica en los principales centros urbanos, entre ellos el Gran Rosario, Córdoba y el AMBA.

Consultado sobre si el mercado está castigando demasiado al país, consideró que las dudas políticas se adelantaron: “No sé si está sobrecastigado, sí que se adelantó demasiado”. También señaló que la discusión sobre la eliminación y posterior suspensión de las PASO pudo haber contribuido a esa incertidumbre. “Haber querido hacerlo y no poder hacerlo es un gesto de debilidad”, afirmó.

Sobre las preocupaciones de los inversores frente a un eventual cambio de signo político, el economista aclaró que el temor no pasa necesariamente por una decisión explícita de dejar de pagar la deuda. “El mercado no te dice que vos no vas a querer pagar la deuda. Te dice que lo que estás haciendo te puede llevar a una situación donde no vas a poder pagarla”, explicó. En esa línea, mencionó los temores vinculados con un eventual regreso del cepo cambiario y del déficit fiscal.

Respecto de la demanda de dólares, Caamaño indicó que la formación de activos externos se mantuvo elevada durante todo el año. Si bien aclaró que todavía no alcanza los niveles registrados en 2025, sostuvo que está por encima de lo observado en otros períodos sin controles cambiarios y sin elecciones. Para el economista, ese comportamiento acompaña el deterioro de los activos argentinos y refleja las mismas preocupaciones del mercado.

Por último, al analizar si el Gobierno podría modificar su estrategia económica, consideró que todavía no hay señales concretas de un cambio de enfoque. “Por ahora no hay nada que me permita decir que están cambiando el enfoque o dándole mucho más peso a la actividad”, señaló. Y advirtió sobre el desequilibrio en la gestión de los riesgos: “El Gobierno ha minimizado todos los riesgos nominales y ha dejado todo lo que es el riesgo de la actividad muy destapado”.

Entrevista de Hernán Funes.