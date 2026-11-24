El diputado provincial del Partido Socialista, Joaquín Blanco, presentó un proyecto para crear una autoridad de movilidad metropolitana en Rosario, con el objetivo de coordinar el transporte público y las distintas formas de desplazamiento en la región. La iniciativa busca reemplazar el actual esquema de coordinación por un organismo con capacidad de decisión, recursos propios y participación de la Provincia, Rosario y los municipios vecinos.

“Necesitamos que se tomen decisiones en el territorio, que impacten en mejoras en cómo nos movemos los rosarinos y toda nuestra región”, explicó Blanco. El legislador sostuvo que la propuesta apunta a dejar atrás un sistema fragmentado y avanzar hacia una planificación integral. “El eje tiene que estar puesto no en administrar colectivos, sino en verdaderamente preocuparse por la movilidad de las personas”, remarcó.

El diputado consideró que la iniciativa llega en un momento crítico para el transporte y cuestionó el modo en que actualmente se distribuyen los recursos. Según indicó, el sistema recibe aportes por unos 84.500 millones de pesos mensuales. “Es mucha plata la que ponemos de nuestros impuestos y hay una realidad: tenemos que movernos mejor”, afirmó. En ese sentido, propuso una autoridad única para toda el área metropolitana, que no dependa exclusivamente de las decisiones de la Provincia o de cada intendencia.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la integración de los distintos medios de transporte, con una tarifa común para colectivos urbanos e interurbanos, bicicletas y otras alternativas de movilidad. También plantea la creación de un fondo común que reúna los ingresos por pasajes, los subsidios y los aportes de los distintos niveles del Estado. “Que los recursos vayan a una misma caja y que se administren con un criterio de eficiencia y de justicia para que la gente se pueda mover de una manera igualitaria”, señaló.

Blanco advirtió que la planificación actual se apoya en información desactualizada sobre los desplazamientos de la población. La última encuesta de origen y destino, que permite conocer cómo viajan las personas y cuáles son sus recorridos habituales, se realizó en 2008. “Hace casi 20 años que no tenemos datos fehacientes sobre cómo la gente se mueve”, cuestionó. A partir de esas cifras, estimó que en el área metropolitana se realizan más de dos millones de viajes diarios y que alrededor de 220.000 cruzan los límites de Rosario.

El legislador sostuvo que la falta de coordinación provoca que muchas personas abandonen el transporte público y recurran al automóvil u otros medios, lo que aumenta la congestión en los accesos a la ciudad. “El Estado no tiene que poner plata de manera ciega en subsidios, sino que tiene que existir una autoridad metropolitana que maneje el sistema e involucre a los intendentes de la región”, planteó. También advirtió que los tiempos de viaje pueden volverse cada vez más extensos si no se anticipan soluciones al crecimiento urbano.

En cuanto a la conducción del organismo, el proyecto propone un directorio de nueve integrantes: tres representantes de la Provincia, tres de la Municipalidad de Rosario y otros tres en representación de los intendentes de los corredores norte y sur. Blanco destacó que el área metropolitana reúne a unos 1,6 millones de habitantes y consideró que necesita una estructura de gobernanza acorde con su dimensión. “Este territorio no tiene gobernanza sobre temas cruciales, como por ejemplo la movilidad”, señaló.

El diputado también advirtió que la prestación del transporte no siempre responde a las necesidades de todas las localidades. Según explicó, las empresas privadas tienden a priorizar los recorridos más rentables, mientras que algunos sectores quedan con frecuencias insuficientes o directamente sin cobertura. “El sistema de transporte no sigue los destinos de la gente, de cómo se mueve”, afirmó, al señalar que cada vez más personas viven fuera de Rosario, aunque trabajan, estudian o realizan otras actividades en la ciudad.

Consultado sobre alternativas como el tranvía o los trenes de cercanía, Blanco consideró que todas pueden formar parte de una estrategia, pero advirtió que no deben convertirse en iniciativas aisladas. “Todo puede ser, todo es valioso. Ahora, ¿cómo se administra el sistema?”, planteó. Para el legislador, la prioridad es garantizar frecuencias, cobertura y una tarifa integrada antes de sumar nuevos proyectos sin una planificación común.

Finalmente, Blanco sostuvo que Rosario tiene la oportunidad de asumir un papel de liderazgo en la organización de la región, que comprende a más de 36 municipios. “No se trata de coordinar y estar en una actitud pasiva, sino de que Rosario quiera liderar esta área metropolitana”, expresó. Y concluyó que la movilidad puede ser la herramienta para mejorar los servicios públicos y la integración territorial: “Si vivís en una pequeña localidad del área metropolitana o en el centro de Rosario, tenés que tener acceso a un mismo sistema de transporte con la misma calidad”.

Entrevista de Hernán Funes.