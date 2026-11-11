Panaderías alertan por el descenso del consumo: "El principal problema es la caída de las ventas"

El sector panadero atraviesa un escenario marcado por el aumento de los costos de producción y una fuerte retracción del consumo. Así lo explicó Diego Rubio, integrante de la Asociación de Panaderos, quien señaló que los comercios no pudieron trasladar a los precios de venta todos los incrementos registrados en los insumos durante el último año.

Según detalló, las subas superaron el 100% interanual en productos como la grasa y la margarina. En cambio, otros ingredientes, como el azúcar y la harina, tuvieron aumentos menores. “Más del 30% en todo el año en algunos artículos, incluso menos, por la caída de las ventas”, sostuvo Rubio al referirse a los ajustes que pudieron aplicar las panaderías.

El representante del sector aclaró que el principal problema no está únicamente en el encarecimiento de las materias primas, sino también en la disminución de las ventas. “El principal problema nuestro igualmente no termina siendo el aumento de los insumos, sino la caída de las ventas, la caída del poder adquisitivo de nuestros consumidores”, afirmó.

En ese contexto, Rubio explicó que los consumidores modificaron sus hábitos de compra y redujeron el gasto en productos de mayor elaboración. Las tortas, los postres y otras especialidades de panadería registran una menor demanda, mientras que las compras se concentran en opciones más económicas, como bizcochos y facturas.

El panorama refleja las dificultades que enfrenta la actividad para sostener sus ventas en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, con costos que aumentaron por encima de los ajustes que los comerciantes pudieron aplicar a sus productos.