Panaderías alertan por el descenso del consumo: "El principal problema es la caída de las ventas"
Desde la Asociación de Panaderos señalaron que algunos insumos registraron subas interanuales superiores al 100%. Advirtieron que la pérdida de poder adquisitivo limita las ventas y dificulta trasladar los incrementos a los precios.
11/11/2026 | 06:50Redacción Cadena 3 Rosario
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Cadena 3 Rosario
El sector panadero atraviesa un escenario marcado por el aumento de los costos de producción y una fuerte retracción del consumo. Así lo explicó Diego Rubio, integrante de la Asociación de Panaderos, quien señaló que los comercios no pudieron trasladar a los precios de venta todos los incrementos registrados en los insumos durante el último año.
Según detalló, las subas superaron el 100% interanual en productos como la grasa y la margarina. En cambio, otros ingredientes, como el azúcar y la harina, tuvieron aumentos menores. “Más del 30% en todo el año en algunos artículos, incluso menos, por la caída de las ventas”, sostuvo Rubio al referirse a los ajustes que pudieron aplicar las panaderías.
El representante del sector aclaró que el principal problema no está únicamente en el encarecimiento de las materias primas, sino también en la disminución de las ventas. “El principal problema nuestro igualmente no termina siendo el aumento de los insumos, sino la caída de las ventas, la caída del poder adquisitivo de nuestros consumidores”, afirmó.
En ese contexto, Rubio explicó que los consumidores modificaron sus hábitos de compra y redujeron el gasto en productos de mayor elaboración. Las tortas, los postres y otras especialidades de panadería registran una menor demanda, mientras que las compras se concentran en opciones más económicas, como bizcochos y facturas.
El panorama refleja las dificultades que enfrenta la actividad para sostener sus ventas en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, con costos que aumentaron por encima de los ajustes que los comerciantes pudieron aplicar a sus productos.
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¿Qué atraviesa el sector panadero? Un escenario marcado por el aumento de costos de producción y una fuerte retracción del consumo.
¿Quién explicó la situación del sector? Diego Rubio, integrante de la Asociación de Panaderos.
¿Cuándo se registraron los incrementos en los insumos? Durante el último año, con subas que superaron el 100% interanual en ciertos productos.
¿Dónde se concentran las compras de los consumidores? En opciones más económicas, como bizcochos y facturas.
¿Por qué enfrentan dificultades las panaderías? Por la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y el encarecimiento de las materias primas, que supera los ajustes de precios aplicados.