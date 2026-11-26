FOTO: Captura de video: el momento del accidente entre dos autos y una bicicleta

Gabriel Victoriano Aquino, de 30 años, murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) como consecuencia de las gravísimas lesiones que sufrió al ser atropellado por un automóvil en la zona sur de Rosario. Por el hecho, este jueves fue detenido el conductor del Ford Focus que protagonizó el siniestro y abandonó el lugar después del impacto.

El episodio ocurrió durante la mañana en la intersección de bulevar Avellaneda y Amazonas. Según la reconstrucción inicial, el automóvil embistió al ciclista y luego chocó contra un Volkswagen Gazel que se encontraba detenido a la espera de realizar un giro. La víctima fue trasladada de urgencia al Heca, donde finalmente falleció.

Después del siniestro, el conductor del Ford Focus se retiró del lugar. De acuerdo con el testimonio del automovilista involucrado en la segunda colisión, el joven descendió del vehículo, intercambió algunas palabras y escapó a pie cuando intentaban comunicarse con los servicios de emergencia.

La investigación permitió identificar al presunto conductor como Uriel Martín B., de 22 años. Por disposición de la fiscal Mariela Oliva, de la Unidad Fiscal de Siniestros Viales y Delitos Culposos, se realizaron dos allanamientos en domicilios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez para localizarlo, aunque no fue encontrado en ninguno de ellos.

Posteriormente, a partir de información obtenida durante las averiguaciones, fue localizado en la guardia del Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila. Luego de una evaluación médica, quedó aprehendido y fue trasladado a Medicina Legal para la realización de estudios, entre ellos pruebas de alcoholemia, detección de sustancias y extracción de sangre.

El joven quedó alojado en dependencias policiales y a disposición de la Fiscalía, que ordenó que continuara detenido y avanzó con las actuaciones para la correspondiente audiencia imputativa.

La causa busca establecer las circunstancias en las que se produjo el atropello, las responsabilidades del conductor y las condiciones en las que manejaba al momento del impacto.