La ludopatía infantil y adolescente volvió a instalarse en la agenda pública ante el avance del proyecto de ley que busca regular las apuestas online y combatir el juego problemático. La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, será tratada esta semana en el Senado y podría perder estado parlamentario si no avanza. En diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, la psicóloga y psicoanalista Débora Blanca, especializada en ludopatía y tecnoadicciones, expresó sus expectativas, aunque manifestó dudas sobre su aprobación.

“Hace dos años que estamos esperando. Tengo que ser sincera y, ojalá me equivoque, pero yo dudo de que salga aprobada”, sostuvo. Según explicó, se trata de un proyecto ambicioso que involucra a distintos sectores e intereses, entre ellos la industria del juego, las billeteras virtuales y el fútbol. En ese sentido, señaló que existe la posibilidad de que se impulse una iniciativa más limitada, enfocada principalmente en las plataformas ilegales.

Blanca advirtió que el fenómeno creció de manera sostenida desde el Mundial de Qatar y que tuvo un fuerte incremento durante 2024 y este año. “Es tan obvio ver los medios, escuchar hoy, mirar fútbol sin apostar es una rareza”, afirmó. También alertó sobre las consecuencias que ya llegan a los consultorios: “Los chicos se están enfermando de ludopatía, tienen que empezar un tratamiento y los padres están teniendo que pedir préstamos para pagar las deudas de juego”.

La especialista explicó que el acceso a los casinos online, las billeteras virtuales y los prestamistas a través de un mismo dispositivo agrava la situación. Contó que durante las consultas conoce casos de adolescentes que recurren a prestamistas informales que ofrecen dinero mediante las redes sociales y que, cuando no pueden devolverlo, comienzan a recibir amenazas. “Los chicos se desesperan, se angustian mucho. Ahí quizá a veces es el momento en que abren con los padres el problema que están teniendo”, relató.

Otro de los obstáculos para detectar la adicción es la dificultad que tienen quienes la atraviesan para reconocer lo que sucede. “La persona que tiene una adicción estira lo más que puede el contarlo, por vergüenza, por culpa”, explicó Blanca. Según describió, las apuestas pueden funcionar como una forma de evasión: “Encuentra algo que lo va deteriorando y que le va destruyendo la vida, pero algo encuentra. Eso que encuentra es una especie de anestesia, es armar como una vida paralela”. La situación también afecta a los familiares, que pueden atravesar angustia, enojo y problemas económicos.

En relación con la legislación, Blanca planteó que hay medidas que no deberían negociarse. Entre ellas mencionó el bloqueo de las plataformas ilegales, las sanciones a influencers y personas que promocionen ese tipo de juegos y una regulación más estricta de la publicidad de los casinos habilitados. También reclamó prohibir los bonos de bienvenida que ofrecen dinero para incentivar las primeras apuestas. “No puede haber esta cantidad de publicidades con esos slogans que son espantosos, que son de un cinismo absoluto”, cuestionó. Además, pidió revisar la presencia de las casas de apuestas en las camisetas de fútbol y la utilización de figuras deportivas para promocionar estas actividades.

Por último, la psicóloga remarcó que la respuesta no puede limitarse a las prohibiciones: también hacen falta espacios de orientación, prevención y tratamiento para quienes tienen una adicción y sus familias. Señaló que en muchas provincias resulta difícil encontrar especialistas, tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas. “Hay que escuchar a los chicos. No los estamos escuchando. Ellos nos dan un montón de soluciones”, afirmó. Y concluyó que es necesario generar ámbitos de diálogo y comprender qué les sucede a los adolescentes: “Tenemos que escucharlos”.

Entrevista de Verónica Maslup.