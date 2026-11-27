El Monumento Nacional a la Bandera fue uno de los puntos de encuentro de los estudiantes secundarios de Rosario que celebraron durante la madrugada el cierre del ciclo lectivo. Los alumnos de quinto año se reunieron para festejar el último día de clases, con música, disfraces, luces de colores, humo y bombas de estruendo.

La celebración se extendió durante varias horas y, entrada la mañana, varios grupos comenzaron a retirarse. Algunos jóvenes estuvieron acompañados por sus padres. En el lugar también se desplegaron tres camionetas de Control Urbano, cuyos agentes supervisaron el desarrollo de los festejos.

La jornada marca el cierre de una etapa para quienes terminan la secundaria y se preparan para iniciar nuevos proyectos, continuar sus estudios o incorporarse al mundo laboral. Los estudiantes aprovecharon el encuentro para sacarse fotos, compartir con sus compañeros y despedir los últimos días de cursado.

En el calendario de festejos estudiantiles también aparecen otras celebraciones: el ASO, o banderazo de los alumnos de cuarto año que pasan a quinto, y el UPD (Último Primer Día), que marca el comienzo del último año de secundaria.

Informe de Fernando Carrafiello.