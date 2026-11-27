Los estudiantes de quinto celebraron el "último último día" de clases en el Monumento
Hubo música, disfraces, humo de colores y bombas de estruendo durante la madrugada. Control Urbano desplegó tres camionetas para supervisar los festejos.
27/11/2026 | 07:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Alumnos festejando en el Monumento a la Bandera.
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Audio. UUD en Rosario: los estudiantes de quinto celebraron el último último día de clases en el Monumento
Cadena 3 Rosario
El Monumento Nacional a la Bandera fue uno de los puntos de encuentro de los estudiantes secundarios de Rosario que celebraron durante la madrugada el cierre del ciclo lectivo. Los alumnos de quinto año se reunieron para festejar el último día de clases, con música, disfraces, luces de colores, humo y bombas de estruendo.
La celebración se extendió durante varias horas y, entrada la mañana, varios grupos comenzaron a retirarse. Algunos jóvenes estuvieron acompañados por sus padres. En el lugar también se desplegaron tres camionetas de Control Urbano, cuyos agentes supervisaron el desarrollo de los festejos.
La jornada marca el cierre de una etapa para quienes terminan la secundaria y se preparan para iniciar nuevos proyectos, continuar sus estudios o incorporarse al mundo laboral. Los estudiantes aprovecharon el encuentro para sacarse fotos, compartir con sus compañeros y despedir los últimos días de cursado.
En el calendario de festejos estudiantiles también aparecen otras celebraciones: el ASO, o banderazo de los alumnos de cuarto año que pasan a quinto, y el UPD (Último Primer Día), que marca el comienzo del último año de secundaria.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué se celebró en Rosario? Se celebró el cierre del ciclo lectivo de los estudiantes secundarios.
¿Quiénes participaron de la celebración? Los alumnos de quinto año de Rosario y algunos de sus padres.
¿Cuándo tuvo lugar la celebración? Durante la madrugada y hasta entrada la mañana.
¿Dónde se realizó el festejo? En el Monumento Nacional a la Bandera.
¿Por qué es importante esta celebración? Marca el cierre de una etapa educativa y el inicio de nuevos proyectos para los estudiantes.