FOTO: Noche de las librerías en la ciudad de Rosario.

Rosario tendrá este viernes una nueva edición de la Noche de Librerías, una propuesta que se desarrollará de 18 a 23 en distintos puntos de la ciudad. Lucas de la Torre, de la Secretaría de Cultura municipal, contó que participarán más de 20 librerías con sus locales abiertos y distintas actividades para el público.

El funcionario explicó que, además de las promociones bancarias habituales, habrá propuestas culturales en más de diez espacios, entre ellas presentaciones de libros, conversatorios y actividades gastronómicas. El objetivo es acercar la lectura a los vecinos y generar oportunidades para comprar ejemplares de cara a las fiestas de fin de año.

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Uno de los puntos centrales será el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en San Martín y Córdoba, donde funcionará una feria de librerías y editoriales independientes. También habrá una feria de libros viejos y usados. En total, la iniciativa reunirá cerca de 60 librerías y propuestas vinculadas al mundo editorial.

“Es una linda oportunidad para ir a comprar libros”, destacó De la Torre, quien invitó a recorrer los distintos espacios durante la jornada. Se trata de la segunda y última edición del año, que coincide con la Feria del Libro y busca impulsar el encuentro entre lectores, autores y libreros.

Informe de Fernando Carrafiello.