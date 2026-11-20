Llega una nueva edición de la Noche de las Librerías: "Es una linda oportunidad para comprar libros"
La propuesta se desarrollará de 18 a 23 en distintos puntos de la ciudad, con presentaciones, conversatorios, promociones bancarias y una feria de ejemplares usados e independientes.
20/11/2026 | 07:18Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Noche de las librerías en la ciudad de Rosario.
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Cadena 3 Rosario
Rosario tendrá este viernes una nueva edición de la Noche de Librerías, una propuesta que se desarrollará de 18 a 23 en distintos puntos de la ciudad. Lucas de la Torre, de la Secretaría de Cultura municipal, contó que participarán más de 20 librerías con sus locales abiertos y distintas actividades para el público.
El funcionario explicó que, además de las promociones bancarias habituales, habrá propuestas culturales en más de diez espacios, entre ellas presentaciones de libros, conversatorios y actividades gastronómicas. El objetivo es acercar la lectura a los vecinos y generar oportunidades para comprar ejemplares de cara a las fiestas de fin de año.
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Uno de los puntos centrales será el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en San Martín y Córdoba, donde funcionará una feria de librerías y editoriales independientes. También habrá una feria de libros viejos y usados. En total, la iniciativa reunirá cerca de 60 librerías y propuestas vinculadas al mundo editorial.
“Es una linda oportunidad para ir a comprar libros”, destacó De la Torre, quien invitó a recorrer los distintos espacios durante la jornada. Se trata de la segunda y última edición del año, que coincide con la Feria del Libro y busca impulsar el encuentro entre lectores, autores y libreros.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario? Una nueva edición de la Noche de Librerías.
¿Quién es el funcionario que habló sobre el evento? Lucas de la Torre, de la Secretaría de Cultura municipal.
¿Cuándo se desarrollará el evento? Este viernes, de 18 a 23.
¿Dónde se realizarán las actividades? En distintos puntos de Rosario, destacándose el Espacio Cultural Universitario (ECU).
¿Por qué se organiza la Noche de Librerías? Para acercar la lectura a los vecinos y generar oportunidades de compra de libros para las fiestas de fin de año.