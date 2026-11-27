El episodio ocurrió en la ciudad santafesina de Las Parejas, cuando un hombre de 43 años salió de su vivienda con un revólver Magnum 357 y disparó en medio de una concentración de motociclistas y otras personas que permanecían durante la madrugada en las inmediaciones de su casa. El acusado había quedado en prisión preventiva, pero recuperó la libertad luego de que se revocara esa decisión y se dispusiera una fianza y medidas restrictivas.

Su abogado defensor, Ángelo Rosini, explicó que el conflicto no se limitaba al ruido de las motos, sino que, según su relato, se trataba de reuniones multitudinarias que se extendían durante varias horas y se repetían de miércoles a domingo. “No son solamente motos, son personas que son 70, 80, 90 personas que levantan el baúl del auto y ponen parlantes, ponen música. Hay dos o tres carritos vendiendo comida, alcohol, drogas. Lo que se te ocurra pasa todo en esas tres cuadras a la vera del ferrocarril”, describió.

El letrado sostuvo que su defendido y otros habitantes de la zona llevaban tiempo reclamando por la situación. “Acá nadie justifica lo que hizo nuestro cliente, nadie dice que esto está 100% bien. Pero hay una realidad: no estábamos frente a un delincuente, no estábamos frente a un malviviente, una persona que viva de cometer delitos”, afirmó. Y agregó: “Estábamos frente a un ciudadano de bien, con un trabajo estable, con una familia constituida, que no supo manejar una situación en la que estuvo totalmente desbordado”.

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DISPARÓ CONTRA JÓVENES EN MOTO EN LAS PAREJAS Y EL RUIDO HABRÍA SIDO EL MOTIVO Un hombre disparó contra un grupo de jóvenes que circulaba en moto durante la madrugada de este sábado en el centro de Las Parejas. https://t.co/Az8AvRSzzm — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 31, 2026

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Para respaldar ese planteo, Rossini contó que entrevistó a cerca de 20 vecinos de la zona y recogió testimonios sobre las dificultades para descansar y los episodios de intimidación. “Una mujer de 83 años me dijo en la entrevista que un día agarró un palo de escoba y quiso salir a pegarle a esta gente que estaba ahí afuera y después se acordó de que tiene 83 años”, relató. También mencionó el caso de un vecino que, según dijo, ya no se animaba a salir de su casa durante la noche porque había recibido amenazas cuando pidió que bajaran el volumen de la música.

El abogado aseguró que hubo reclamos previos ante las autoridades y que la noche del episodio la pareja del acusado llamó tres veces al centro de monitoreo municipal. “Diciéndole: ‘¿Ustedes no ven lo que está pasando acá afuera?’. Las tres veces, si vino un policía o alguien vino y se fue, no pasó nada, siguió el descontrol tal cual como venía”, afirmó. También señaló que otros residentes hablaron con el intendente y con la Policía, pero que, según su versión, las respuestas se trasladaban de un organismo a otro por tratarse de un terreno cuya jurisdicción no estaba clara.

Rosini indicó que, después de la detención, los vecinos se organizaron y reunieron más de 200 firmas en dos o tres días para reclamar una intervención municipal. “Le están pidiendo al intendente que tome acción en este asunto porque va a volver a pasar algo como lo que pasó”, explicó. Para el defensor, esos reclamos permiten dimensionar que el conflicto excedía la situación particular de su cliente y afectaba a varias familias del sector.

Sobre la decisión judicial que permitió la excarcelación, el abogado aclaró que el camarista no resolvió si la conducta del acusado estaba justificada, sino que consideró que no existían motivos para mantenerlo detenido preventivamente. “El doctor le da la libertad por entender que nuestro cliente no era una persona peligrosa, no era una persona que se iba a fugar o que iba a amenazar a un testigo o a entorpecer la causa”, precisó. La libertad quedó sujeta al pago de una fianza y al cumplimiento de medidas restrictivas.

El defensor destacó, además, que el camarista incluyó en su resolución un análisis sobre las responsabilidades estatales frente a este tipo de conflictos. Según contó, ofició al Ministerio de Seguridad de Santa Fe y a la Municipalidad de Las Parejas para que cumplan con sus funciones y refuercen los controles en el sector. “Hizo todo un análisis sobre cuando el Estado deja de cumplir sus funciones”, señaló Rosini, quien valoró especialmente que la resolución no se limitara a resolver la situación procesal del acusado.

Finalmente, el abogado insistió en que el contexto debe ser considerado, aunque eso no implique justificar los disparos ni desconocer la gravedad de haber salido armado a la calle. “Yo no justifico lo que hizo nuestro cliente, pero sí tenemos que entender en qué contexto lo hizo”, sostuvo. La investigación judicial continúa y el hombre transitará en libertad esta etapa del proceso, mientras queda planteado un debate sobre los límites de la convivencia, la responsabilidad individual y la obligación de las autoridades de intervenir ante los reclamos reiterados de los vecinos.

Entrevista de Hernán Funes.