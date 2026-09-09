El exministro de Educación Trotta, sobre los resultados PISA: "Es responsabilidad de la política"

Argentina registró sus peores resultados en las pruebas PISA desde 2006, con retrocesos en lectura, matemática y ciencias. En ese contexto, el diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Educación Nicolás Trotta sostuvo que el problema educativo argentino debe analizarse como un proceso de largo plazo. “Yo creo que está vinculado a los tres aspectos: pasado, presente y futuro”, afirmó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Trotta advirtió que los resultados se dan en un escenario internacional de deterioro de los aprendizajes, pero remarcó que Argentina ya atravesaba dificultades antes de esta evaluación. “Argentina además venía con un umbral de estancamiento y caída en términos de los resultados”, señaló.

El exministro también puso el foco en los cambios que atraviesan las infancias y adolescencias y en el impacto de la tecnología. “Vemos la dispersión, la angustia, la falta de atención que se vincula, entre otros aspectos, al uso tan intensivo, tan marcado y por momentos adictivo de los teléfonos celulares y de las redes”, explicó. En ese sentido, planteó que el Estado debe avanzar en una regulación más activa de estos dispositivos.

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Consultado por la importancia de las evaluaciones educativas, Trotta defendió las herramientas de diagnóstico y sostuvo que los resultados deben servir para definir políticas. “No podemos mejorar lo que no evaluamos, uno no puede tener intuición, tiene que tener datos”, afirmó. Y agregó: “Lo importante es qué hacemos con esa información, qué políticas desplegamos a partir de los resultados positivos o negativos”.

Sobre las posibles soluciones, consideró que el sistema necesita acuerdos sostenidos, inversión y una reorganización de las responsabilidades dentro de las escuelas. “El sistema educativo necesita fuertes consensos, necesita inversión prioritaria, que es condición indispensable, pero no suficiente”, sostuvo. También reclamó que docentes y directivos puedan concentrarse en la enseñanza y no asumir tareas sociales que corresponden a otras áreas del Estado.

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Al analizar el impacto de la pandemia, Trotta señaló que todavía no se recuperaron todos los aprendizajes afectados durante ese período. “La pandemia tuvo un impacto en toda la sociedad, y particularmente en el sistema educativo”, explicó. Sin embargo, aclaró que los resultados actuales no pueden atribuirse exclusivamente a ese fenómeno y que es necesario analizar las trayectorias educativas de manera más amplia.

En cuanto al financiamiento, cuestionó la evolución de la inversión estatal en educación. “En el 2023 el Estado nacional invertía 1,4 del Producto Bruto Interno en el sistema educativo. Este año vamos a estar en el 0,75”, afirmó. Para Trotta, mejorar la calidad requiere sostener los recursos durante varios años y acompañarlos con evaluaciones que permitan corregir las políticas que no funcionan.

El exministro planteó además tres prioridades: mejorar el salario docente, establecer una carrera docente con criterios comunes y fortalecer la formación inicial de los maestros. “Tenemos que ir a un esquema de un salario nacional docente con fuerte responsabilidad del Estado nacional”, sostuvo. También propuso avanzar en una regulación nacional de los institutos de formación docente.

Finalmente, Trotta rechazó atribuir los malos resultados a un único gobierno o a los paros docentes. “Esto no es responsabilidad de un gobierno, sí es responsabilidad de la política”, afirmó. Y remarcó: “Lo que es responsable es el desfinanciamiento educativo y la no posibilidad de construir consenso”. Para el diputado, la recuperación será progresiva y requerirá un mayor protagonismo del Estado nacional en un sistema que hoy está dividido entre las distintas jurisdicciones.

Entrevista de Hernán Funes.