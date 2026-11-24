FOTO: El Estado debe recuperar sus facultades para revisar y autorizar los aumentos de las prepagas.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23, que habían permitido a las empresas de medicina prepaga fijar libremente los valores de sus cuotas. La decisión fue adoptada por unanimidad y vuelve a habilitar la intervención del Estado en el control de los aumentos.

En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, Manuel Luaces, doctor en Ciencias Jurídicas y magíster en Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia, consideró que el fallo representa una buena noticia para los consumidores, aunque advirtió que llega después de varios años de fuertes incrementos. Según explicó, durante la vigencia del decreto hubo subas que llegaron a ubicarse hasta un 400% por encima de la inflación.

El especialista señaló que el impacto de esos ajustes se reflejó en la cantidad de afiliados que debieron abandonar la medicina privada. De acuerdo con las estimaciones que mencionó, el sistema perdió alrededor del 10% de sus usuarios, unas 600.000 personas, que no pudieron continuar pagando las cuotas.

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Luaces explicó que la resolución de la Corte establece que debe recuperarse el mecanismo de control anterior al decreto: las empresas deberán justificar los aumentos ante la Superintendencia de Servicios de Salud y acreditar que responden a variaciones en su estructura de costos. Ahora, sostuvo, la responsabilidad de avanzar con esa regulación recae sobre el Gobierno nacional.

Respecto de la posibilidad de recuperar el dinero abonado de más, el abogado indicó que ya existe un récord de amparos judiciales impulsados por afiliados que reclaman que los importes cobrados por encima de lo correspondiente sean reconocidos como saldo a favor. Además, anticipó que podría producirse una nueva ola de presentaciones, salvo que el Ejecutivo y las empresas acuerden un mecanismo de devolución. "El argentino pagó de más", afirmó.

Durante la entrevista también advirtió sobre la concentración del mercado de medicina prepaga, con grandes empresas que establecen los valores y avanzan sobre compañías más pequeñas. A su vez, remarcó que quienes abandonan la cobertura privada terminan recurriendo a los sistemas públicos municipales, provinciales y nacionales, que ya enfrentan dificultades por la falta de recursos.

Por último, Luaces describió una crisis que atraviesa al conjunto del sistema sanitario y de discapacidad. Señaló que la falta de empleo formal y bien remunerado reduce los aportes a las obras sociales y cuestionó que el Gobierno nacional mantenga partidas sin actualizar. "Se termina cortando muchas veces el hilo por el eslabón más débil de la cadena", sostuvo, al mencionar entre los más afectados a pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Entrevista de Hernán Funes.