Juan Grabois en Cadena 3: "Hay una resistencia de la juventud a arrodillarse"

En la previa de la última misa del papa León XIV en la Argentina, el dirigente político Juan Grabois expresó su emoción por la visita del Pontífice y destacó los mensajes que transmitió durante sus encuentros con distintos sectores de la sociedad. En diálogo con Cadena 3, desde la Basílica de Luján, valoró especialmente sus reflexiones dirigidas a los jóvenes.

“Fue todo maravilloso, extraordinario y con mucha emoción. Con el corazón abierto, escuchar sus palabras y tratar de expresarlas también en nuestra vida, en nuestra práctica social, política y familiar”, manifestó Grabois al referirse a la experiencia de participar de las actividades vinculadas con la visita papal.

Consultado sobre el mensaje que León XIV les dejó a los jóvenes, el dirigente señaló que el Papa hizo hincapié en la necesidad de no dejarse llevar por el éxito, el poder y el dinero. “Dijo cosas muy profundas de no dejarse tentar por el éxito, por el poder, por el dinero y buscar los verdaderos valores de la vida”, sostuvo.

En esa línea, Grabois relacionó las palabras del Pontífice con una referencia bíblica y planteó que existe una resistencia de las nuevas generaciones frente a los valores asociados al dinero. “Hay una resistencia de la juventud a arrodillarse y el Papa está bancando eso, que es muy importante”, expresó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el mensaje para la dirigencia política, consideró que la justicia social debe traducirse en acciones concretas. “No solamente tenemos que predicar, sino que tenemos que practicar la justicia social, la tenemos que defender”, afirmó. También reconoció la necesidad de encontrar formas de hacerlo de manera armónica: “No se puede escapar del conflicto, pero no hay que quedarse encerrado ahí”.

Las declaraciones se dieron durante la cobertura de Cadena 3 desde la Basílica de Luján, en el marco de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina.