Raquel, una mujer de 71 años, habló después del ataque de tres perros pitbull que mataron a su caniche en la zona de Mitre al 1500, entre Ceballos y Montevideo, en el centro de Rosario. La mujer reconstruyó cómo ocurrió el episodio y contó el vínculo que tenía con su mascota, que la acompañaba desde hacía casi tres años. “Hace cuatro años que soy viuda y mi esposo me dejó sola. Entonces me lo traje a él para que me hiciera compañía”, relató en diálogo con Cadena 3 Rosario.

La mujer contó que había salido a pasear con sus perros, como hacía habitualmente, y que al llegar a mitad de cuadra se encontró con un hombre que abrió la puerta de una vivienda. “Cuando abrió la puerta se enloquecieron. Me tiraban de la correa, sale un perro atrás, sale el otro y atrás sale el otro”, describió. Eran tres pitbulls que se abalanzaron sobre el caniche. Raquel intentó protegerlo, pero no pudo evitar el ataque.

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“Yo me tiré encima, no lo pude sacar. Salí porque tenía miedo de que me lastimaran a mí”, contó. Los vecinos se acercaron para intentar separar a los animales y rescatar a la mascota, que ya tenía heridas muy graves. La llevaron a una veterinaria ubicada a pocos metros, pero el perro estaba agonizando y no lograron salvarlo.

“No sé cómo voy a seguir sin él”

Durante la entrevista, Raquel explicó que su caniche era mucho más que una mascota, especialmente desde la muerte de su esposo. “Él era mi compañero. Yo estaba solita acá porque mis hijos tienen su vida y vivíamos los dos solitos”, expresó. También contó que el animal tenía sus propios espacios dentro de la casa y que dormía cerca de ella. “Yo lo quería como un hijo. Que me perdone la gente a la que no le gustan los perros, pero yo amaba a mi animalito”, agregó.

La mujer también manifestó su indignación por lo sucedido y aseguró que buscará que el responsable responda ante la Justicia. “Yo no voy a parar hasta que este hombre termine preso. Y me va a pagar hasta la última sangre que perdió mi perro, se lo juro”, afirmó. Según relató, su hijo permaneció en el lugar hasta que se concretó el retiro de los animales de la propiedad.

Raquel contó que, después del ataque, otros vecinos se acercaron para acompañarla y le hablaron de episodios anteriores protagonizados por los mismos perros. “Hay una señora que contó que le mató a su perrito también. Hubo un niño al que le agarró el bracito”, sostuvo. También mencionó que habría otros antecedentes en la cuadra, aunque aclaró que no podía precisar la cantidad porque estaba muy afectada por lo ocurrido.

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves 19 de noviembre y generó una fuerte reacción de los residentes de Mitre al 1500, que denunciaron reiterados problemas con los animales y reclamaron medidas. Según información policial, el propietario, un hombre de 35 años, fue aprehendido por disposición de la fiscal María Balardi, en una causa por presunta infracción a la Ley Sarmiento. Los tres pitbulls fueron trasladados por la Brigada Ecológica al Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), donde quedaron bajo resguardo mientras avanza la investigación.

Informe de Fernando Carrafiello.